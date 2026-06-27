「大きな批判を浴びている」Ｗ杯優勝経験国が衝撃のGS敗退。“痛恨失策”の守護神に厳しい視線…現地報道「まさかの形でゴールを許してしまった」
Ｗ杯で二度の優勝経験を持つ南米の強国が、グループステージで姿を消した。
ウルグアイ代表は現地６月26日、北中米Ｗ杯のグループＨ最終節でスペイン代表と対戦。42分に失点し、そのまま０−１で敗れた。
前節までは２位をキープしていたウルグアイは、スペイン戦の黒星で３位に転落。勝点は２。決勝トーナメント進出を逃した。
試合後に南米のスポーツメディア『RECORD』は、「ウルグアイ代表のベテランGKフェルナンド・ムスレラが、Ｗ杯で痛恨のミスを犯し、大きな批判を浴びている」と報道。次のように伝える。
「ウルグアイはグループステージ最終戦でスペインと激突。突破には勝利が絶対条件という崖っぷちの状況で、完璧な試合運びが求められるなか、ゴール前で致命的なミスが出てしまった。
前半終盤、スペインの見事な連係からアレックス・バエナがエリア内でシュートを放つ。これは威力のない、本来なら簡単に止められるものだった。しかし、ムスレラは右へ倒れ込みながらキャッチし損ね、まさかの形でゴールを許してしまった。
今回で５大会連続出場を果たした守護神は、自身の信じられないミスに苛立ちを見せ、“ボールが変なバウンドをしたせいだ”と言いたげにジェスチャーしたが、そんな言い訳を誰も信じなかった」
なお、ムスレラはハーフタイムでセルヒオ・ロチェと交代。ウルグアイ紙『エル・パイス』によれば、チームを率いるマルセロ・ビエルサ監督は試合後に「私の判断でない。ムスレラ自身が下した決断だ」とコメント。交代は本人の申し出によるものだったと明かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ウルグアイ代表は現地６月26日、北中米Ｗ杯のグループＨ最終節でスペイン代表と対戦。42分に失点し、そのまま０−１で敗れた。
前節までは２位をキープしていたウルグアイは、スペイン戦の黒星で３位に転落。勝点は２。決勝トーナメント進出を逃した。
試合後に南米のスポーツメディア『RECORD』は、「ウルグアイ代表のベテランGKフェルナンド・ムスレラが、Ｗ杯で痛恨のミスを犯し、大きな批判を浴びている」と報道。次のように伝える。
前半終盤、スペインの見事な連係からアレックス・バエナがエリア内でシュートを放つ。これは威力のない、本来なら簡単に止められるものだった。しかし、ムスレラは右へ倒れ込みながらキャッチし損ね、まさかの形でゴールを許してしまった。
今回で５大会連続出場を果たした守護神は、自身の信じられないミスに苛立ちを見せ、“ボールが変なバウンドをしたせいだ”と言いたげにジェスチャーしたが、そんな言い訳を誰も信じなかった」
なお、ムスレラはハーフタイムでセルヒオ・ロチェと交代。ウルグアイ紙『エル・パイス』によれば、チームを率いるマルセロ・ビエルサ監督は試合後に「私の判断でない。ムスレラ自身が下した決断だ」とコメント。交代は本人の申し出によるものだったと明かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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