「えぐいな」「理不尽ミドル」34歳デ・ブライネの圧巻ミドル弾にファン衝撃！「キック精度すごい」「次の大会も活躍できそう」【W杯】
ベルギー代表MFケビン・デ・ブライネが見事な一撃を突き刺した。
現地６月26日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｇ組）第３戦で、ベルギーはニュージーランドと対戦。５−１で快勝して今大会初勝利を挙げ、首位通過を決めた。
この一戦に先発したデ・ブライネは２―０で迎えた66分、敵陣ペナルティエリア手前でこぼれ球を拾うと、絶妙なタッチで相手をかわして左足を一閃。強烈なグラウンダーのシュートをゴール右に決めてみせた。
この圧巻のゴールに対して、SNS上では「めっちゃ綺麗だった」「キック精度すごい」「ここ撃ち抜けるのさすが」「えぐいな」「理不尽ミドル」「次の大会も活躍できそう」「やっぱり上手い」「素晴らしいミドル」といった声があがっている。
ベルギーを牽引する経験豊富な34歳は健在ぶりを見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶妙タッチから左足一閃！ デ・ブライネの美弾
現地６月26日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｇ組）第３戦で、ベルギーはニュージーランドと対戦。５−１で快勝して今大会初勝利を挙げ、首位通過を決めた。
この一戦に先発したデ・ブライネは２―０で迎えた66分、敵陣ペナルティエリア手前でこぼれ球を拾うと、絶妙なタッチで相手をかわして左足を一閃。強烈なグラウンダーのシュートをゴール右に決めてみせた。
この圧巻のゴールに対して、SNS上では「めっちゃ綺麗だった」「キック精度すごい」「ここ撃ち抜けるのさすが」「えぐいな」「理不尽ミドル」「次の大会も活躍できそう」「やっぱり上手い」「素晴らしいミドル」といった声があがっている。
ベルギーを牽引する経験豊富な34歳は健在ぶりを見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶妙タッチから左足一閃！ デ・ブライネの美弾