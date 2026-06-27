W杯の快進撃で一躍その名を轟かせた「カーボベルデ共和国」。大会5日目に行われたスペイン対カーボベルデの一戦では、誰もが無敵艦隊・スペイン代表の圧勝を予想していたが、スコアレスドローの引き分けとなった。

【映像】片岡氏が作成した動画、カーボベルデの様子

カーボベルデは北西アフリカの大西洋上に浮かぶ主要な10の島で構成される国。人口はおよそ60万人、国の面積は4033平方キロメートルで滋賀県とほぼ同じ。500年にわたりポルトガル領だったため公用語はポルトガル語で、日常会話はクレオール語を使う。

今回、ABEMA的ニュースショーは観光用の公式プロモーションビデオを入手。実はこの美しい映像を制作したのがなんと日本人だという。どういうことなのか本人を取材した。

ビデオを制作したのが映像クリエイター・片岡力也氏だ。片岡氏がカーボベルデに向かったのは2020年で、新婚旅行だった。

「完全に行き当たりばったりで、海が好きだって言ったら『じゃあ絶対カーボベルデ行ったほうがいいよ。セネガルから直行便飛んでるよ』みたいな流れで」（片岡氏、以下同）

「20度を下回る日はほぼない。雨が降るのも年間で4日とかしかない。治安はめちゃくちゃいい。アフリカでトップですね」

しかしその時、新型コロナで足止めとなった。当初2週間の予定が気づけば1年3カ月に…。

「資金がヤバい。物価が非常に高い。シャンプー1個1400円、ハンバーガー1700円。何かお金を手に入れる術を考えなきゃと思った」

そこで片岡氏が編み出したのは、飲食店のプロモーションビデオを勝手に撮影し、SNSで運営することだった。すると5つ星ホテルから動画の依頼が舞い込んだ。

「『3カ月無料で泊まっていいから、何かいい感じの動画作って』と。その動画が現地でめちゃくちゃバズって。そうしたら今度は違う5つ星ホテルから『うちも3カ月住んでいいからPV作って』というのが4回連続で続いて1年は無料で住めた」

「1泊5万円の宿とかに泊まっていた。しかも他にお客さんもいないので、本当に独占状態で、プライベートプールみたいだった」

現地で法人を立ち上げ、ビザも取得。最終的にはカーボベルデ政府から「観光用の公式PV」のオファーが届くまでになった。その後、日本に帰国してからも片岡氏とカーボベルデとの関係は続く。東京オリンピックではカーボベルデのアンバサダーに就任。バスケW杯や万博にも国から招待され、今ではカーボベルデ親善大使に。また、片岡氏の異国での活躍がメディアで取り上げられると、彼のSNS運営力に業界が注目。倒産寸前の沖縄のホテルを任され、2年で黒字化させるなど日本でも手腕を発揮した。

「全国の潰れそうな企業とか、これから売上を上げたい企業からコンサルの依頼がめっちゃ増えて、今それを50社くらいやっている。SNSでバズらせて売上を上げることで知名度が取れたので、SNSでバズらせるスクールをやっている」

あまり知られていない美しく小さな島国は、スペイン相手の大番狂わせでこれまでないほどの盛り上がりを見せている。

「カーボベルデ人の友達から現地の様子も送ってもらったが、もう優勝国のようなパレード状態。国民の休日になるんじゃないかなと。前回、点が入っていない。国の歴史に残る最初の1点目。そこは狙いにくるでしょうね。FW陣注目です」

ちなみにカーボベルデでは、西アフリカの伝統食材とポルトガルの食文化が融合した独自のクレオール料理が有名だが、片岡氏によると新鮮なマグロがたくさん獲れるため、街には寿司店がたくさんありとにかく美味いという。

片岡氏はおすすめのスポットも紹介。「ボア・ビスタ島はヤバイぐらいの絶景。砂漠と海が両立しているエリア。砂漠なんだけど、横見るとキレイな海が見える。海のキレイさがカーボベルデは別格。なんでここが有名じゃないんだろうと。僕も100カ国ぐらい行ってきたけど、こんな絶景はマジで見たことないのでオススメです」日本からカーボベルデまでは30時間程度かかるという。

また片岡氏はサッカーの実力で高校に入り、サッカーに造詣が深い一面も持ち、世界100ヵ国ほどでストリートサッカーをした経験がある。その中でもカーボベルデ人の身体能力は凄いという。片岡氏はW杯前からカーボベルデのサッカーがいかに凄いかを発信してきたそうだ。

このインタビュー後に行われた強豪ウルグアイとの一戦は2−2で引き分けた。カーボベルデの快進撃は続いている。

（『ABEMA的ニュースショー』より）