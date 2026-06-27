◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第３戦 ニュージーランド１―５ベルギー（２６日、ＢＣプレイス・バンクーバー）

４大会連続１５度目出場のベルギー（ＦＩＦＡランク９位）が４大会ぶり３度目出場のニュージーランド（同８５位）に５―１で圧勝し、１次リーグ１勝２分けの勝ち点５となり、グループ１位で２大会ぶりの決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。

今大会ここまで１得点にとどまっていたが、この日は５発で快勝。決勝Ｔ進出を決めたが、ガルシア監督は「私たちはまだ何も勝ち取っていない。ただ決勝トーナメントに進出しただけ。今は何よりも、次の対戦相手のことに集中する」と喜びは少なかった。それでも、ＦＷトロサールが２発、途中出場のＦＷルカクもゴールを決めるなど主力が活躍し、１位通過を決めた。「絶対に勝たなければならない試合で、私たちはそれを成し遂げた。素晴らしい形で勝利できた、重要なのはそこです」と価値ある勝利だったと振り返った。

これまで２試合との違いは「決定力」と話し、弾みをつけて決勝Ｔに進んだ。次戦はグループＡ、Ｅ、Ｈ、Ｉ、Ｊいずれかの３位チームと、７月１日（日本時間同２日）にシアトルで対戦する。「トーナメントは３試合前に始まっている。静かなスタートでしたが、ここから加速していける手応えはある。しかし、繰り返しますが、落ち着く必要がある」と気を引き締めた。