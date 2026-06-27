◇全国男鹿駅伝（２７日、秋田・男鹿市男鹿総合運動公園発着）

大学男子の部（８区間６４・８キロ）は、中大が全区間をトップ通過し、３時間１３分５４秒で完全優勝を飾った。

今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を果たした青学大は４秒差の２位。２区終了時点で５位と苦戦したが、終盤の６〜８区で３連続区間賞で追い上げ、アンカーの日向春空（はるあ、２年）が一時は首位に浮上。ゴール直前で中大のアンカー門間蒼大（１年）に再逆転されたが、箱根路の王者として男鹿で意地は見せた。

１６日に広島のテレビ番組のロケ中に自転車で転倒し、右足首を骨折して広島市内の病院に入院中の青学大・原晋監督（５９）は、主催者によるライブ配信や現場のスタッフからの情報でレースをチェック。「序盤は遅れましたが、終盤に粘って、一時はトップまで挽回しました。まあ、よく頑張ったと思います」と及第点を与えた。

起伏が激しいコースで行われ「仮想・箱根駅伝」あるいは「箱根駅伝への登竜門」と呼ばれる男鹿駅伝。アンカーまで優勝争いがもつれた熱戦に原監督は「やっぱり駅伝は面白い。日本の文化を大切にしたいものです」と実感を込めて話した。

原監督は１９日に手術を受け、順調に回復中。７月中に退院し、チームの指導に復帰する予定。「来年は私も男鹿に行きたいですね」と元気よく話した。

男鹿駅伝の一般の部（８区間６４・８キロ）はコモディイイダが３時間１５分４０秒で優勝。高校男子の部（７区間３７・１キロ）は１時間４８分１９秒で鳥取城北、高校女子の部（５区間１９・８キロ）は宮城・仙台育英Ｂが１時間３分１９秒でそれぞれ優勝した。

大学男子の部の上位成績と区間賞は以下の通り。

＜１＞中大 ３時間１３分５４秒

＜２＞青学大 ３時間１３分５８秒

＜３＞順大 ３時間１５分１８秒

＜４＞神奈川大 ３時間１７分３５秒

＜５＞立教大 ３時間１７分５０秒

＜６＞東洋大 ３時間１７分５２秒

＜７＞日体大 ３時間２０分００秒

＜８＞立正大 ３時間２２分４１秒

▽１区（８・７キロ） 浜口 大和（中大２年） ２７分２秒

▽２区（６・０キロ） 飯田ケビン（東洋大２年）１８分４８秒

▽３区（８・１キロ） Ｊ・カマウ（立正大２年）２２分２９秒

▽４区（９・２キロ） 井上 朋哉（順大２年） ２６分２４秒◎

▽５区（７・５キロ） 伊藤 春輝（中大４年） ２２分４３秒◎

▽６区（１１・７キロ）榲山 一颯（青学大２年）３５分９秒

▽７区（９・３キロ） 櫨元 優馬（青学大２年）２７分０秒

▽８区（４・３キロ） 日向 春空（青学大２年）１２分４秒

【注】◎は区間新記録