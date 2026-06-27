市川團十郎「久しぶりの家族朝ごはん」報告 長女・堀越麗禾の“朝ごはん待ち”ショットに「可愛い」「どんどん美人さんに」の声
【モデルプレス＝2026/06/27】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が6月27日、自身のInstagramを更新。長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】48歳歌舞伎俳優「どんどん美人さんに」長女の朝ごはん待ちショット公開
團十郎は「朝ごはん待ちの麗禾ちゃん、久しぶりの家族朝ごはんでウキウキしてます」とつづり、写真を投稿。白いTシャツ姿で、レストランのテーブル席について食事を待つ麗禾の様子を公開した。両手を下ろし、背筋を伸ばして座る、プライベート感あふれるショットを披露している。
この投稿には「どんどん美人さんになってる」「ウキウキしている表情が可愛い」「お茶目な上目遣いにキュンとします」「優しいパパの眼差しが伝わってくる」「素敵な家族時間ですね」といったコメントが寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌舞伎俳優「どんどん美人さんに」長女の朝ごはん待ちショット公開
◆市川團十郎「朝ごはん待ちの麗禾ちゃん」
團十郎は「朝ごはん待ちの麗禾ちゃん、久しぶりの家族朝ごはんでウキウキしてます」とつづり、写真を投稿。白いTシャツ姿で、レストランのテーブル席について食事を待つ麗禾の様子を公開した。両手を下ろし、背筋を伸ばして座る、プライベート感あふれるショットを披露している。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿には「どんどん美人さんになってる」「ウキウキしている表情が可愛い」「お茶目な上目遣いにキュンとします」「優しいパパの眼差しが伝わってくる」「素敵な家族時間ですね」といったコメントが寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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