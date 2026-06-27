サンダーがハーテンシュタインと3年契約を締結…2度目の優勝を狙うチームの大黒柱

6月27日、オクラホマシティ・サンダー（以下OKC）に所属するアイザイア・ハーテンシュタインは、チームと3年総額7500万ドル（約121億3,000万円）の延長契約を結んだことを『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。サンダーはチームオプションとなっていた来季の契約を破棄し、新たに同選手と複数年契約を結んだこととなる。

また契約には最大15％のトレードキッカー（選手がトレードされた際に受け取ることが出来る手当）に加え、2028－2029年の契約最終年を前に、双方が契約を再調整できる独自のオプションも含まれている。

28歳でドイツ国籍を持つハーテンシュタインは、213センチ113キロのセンター。2017年ドラフトで全体43位ヒューストン・ロケッツより指名を受けると、デンバー・ナゲッツ、クリーブランド・キャバリアーズ、ロサンゼルス・クリッパーズなどを経て2022年にニューヨーク・ニックスと2年契約を締結した。2024年にはニックスでの活躍が評価され、サンダーと3年契約を結ぶと、チェット・ホルムグレンとツインタワーを形成し、2024－25シーズンにはチームのNBAファイナル優勝に貢献。2025－26シーズンはケガの影響もあり47試合の出場にとどまったが、平均9.2得点9.4リバウンド3.5アシストの成績を残した。

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