「先を見られない」悲嘆の初W杯から長い苦悩を乗り越えた冨安健洋、大一番ブラジル戦へ「楽しむべき」
真価を見せるべき時がやってきた。日本代表DF冨安健洋(アヤックス)は26日、前日のW杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦で出場機会のなかった9選手で再始動。活躍が期待される決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に向けて「一人のサッカー選手として、このW杯の舞台でブラジルとやれるのはなかなかないこと。楽しむべきだと思う」と力を込めた。
日本代表が大きな進化を遂げた3年半は、冨安にとって苦悩に満ちた3年半だった。
ベスト16敗退に「何をやってるんだろうという気持ちが強いぶん先を見られない」と悲嘆に暮れた2022年末のカタールW杯後、冨安が出場した国際Aマッチは13試合。第2次森保ジャパン初出場だった23年9月のドイツ戦(◯4-1)で異次元のラインコントロールと対人守備を見せ、新時代の予兆を感じさせたものの、負傷を押して強行出場した24年初旬のアジア杯後は先の見えないケガに悩まされ、24年10月からは1年4か月にわたって公式戦から離れた。
日本代表やW杯を目標にするどころか、満足にサッカーをすることすら叶わない日々。冨安は5月の日本代表合宿開始当初、その当時を「長い道のりだったなというのが間違いなくある」「(代表は)正直、意識はしていなかった。そもそもサッカーをしていなかったら論外だし、自分のやるべきことに集中していた」と振り返ったが、思い通りにならない身体に向き合うしかなかったというのが本音だろう。
それでも森保一監督からの信頼は決して揺るがなかった。25年夏から約半年の無所属期間を経て、アヤックス加入で慎重な調整の末に実戦復帰を果たすと、指揮官は今年3月のイギリス遠征で2年ぶりの招集を決断。この活動は直前のケガで不参加に終わったが、遠征後には監督自らがオランダに足を運んで状態を確認し、「さらにコンディションを上げていける」との思いでW杯メンバーに選んだ。
いわば特別扱いのように思われる待遇も、全ては強烈な個を有する世界の強豪に立ち向かうためだった。森保監督は冨安への信頼を口にする際、カタールW杯スペイン戦でのパフォーマンスをしばしば参照する。ウイングバックでの途中出場でアンス・ファティらを封じ、グループリーグ首位突破につなげた一戦だ。
チーム全体では組織的な守備を志向しつつも、その土台にマンツーマンの強さを求める森保監督にとって、冨安の対人守備能力は唯一無二の切り札になる。1対1で勝ってくれるという絶大な信頼があるからこそ、攻撃的なカードを切ることも可能。それゆえに「ピンポイントでも戦力となり得る」というほどの期待を寄せてきた。
その構想は今大会でも随所に日の目を見ている。初戦のオランダ戦では先発を外れたものの、1-2で迎えた後半30分から右CBで出場すると、持ち前の対人守備力によってチームのバランスは一変。同じく途中出場の右シャドーMF伊東純也、右ウイングバックのDF菅原由勢の攻撃力を解き放つだけでなく、得意の配球でも攻撃の起点となる役目を果たし、2-2の劇的ドローに大きく貢献した。
続く第2戦チュニジア戦では勝ち点3が必要という中、満を持して先発出場。相手キーマンを中盤まで逃さず徹底的に潰し切り、背後のカバーリングも完璧にこなすだけでなく、ボローニャとアーセナルで積み上げたビルドアップのセンスで相手のプレスを無効化し、4-0の完勝劇の立役者となった。そして第3戦スウェーデン戦ではベンチに温存。コンディションを整えながら大一番のラウンド32に辿り着いた。
そうして挑むはサッカー王国ブラジル。日本キラーとして知られるFWネイマールは負傷明けのため本調子ではなさそうだが、世界最高級の突破力を誇るFWビニシウス・ジュニオール、アーセナルに久々のタイトルをもたらしたFWガブリエル・マルティネッリ、プレミアリーグで進境著しいFWラヤンといった強烈なウインガー対策は不可欠で、まさに冨安の存在が欠かせない相手だ。
冨安自身は今大会に臨むにあたって、どの試合でも一貫して「一人でプレーしているわけじゃないのでチームのために自分ができる限りのことをやるだけ」という姿勢を崩さず、相手が強豪国だからといって過度な使命感は持つ様子はない。かつて示していた「自らがチームを引っ張らなければならない」という悲壮感からは解き放たれ、良い意味で一人のプレーヤーとしての役割に向き合うことができている印象だ。
そうした志向は昨年10月のブラジル戦、今年3月のイングランド戦という冨安不在で金星を収めた試合の受け止め方にも表れていた。
冨安はこれらの試合について「W杯を勝つ上での戦い方が見えた試合だった」と総括した。この言葉は合宿開始当初、冨安が今大会のキーポイントとして話していた「W杯を勝つ上での戦い方をチーム全体で共有していきたい」という言葉に重なるもの。すなわち今大会での冨安は自身の意向で戦い方を大きく動かすのではなく、チームが積み重ねた戦い方に沿った上で強みを活かしていく志向のようだ。
こうした志向からはチームコンセプトへの自信が感じられており、ブラジル戦に向けても「W杯を勝つための戦い方は全体で統一できていると思う」と手応えを口にしながら「試合までにもう一回統一することが大切」と3日間の準備期間にフォーカスした冨安。ここからチームとしてのブラジル分析も共有されるであろうが、すでにやるべきことは定まってきているようだ。
あとはチームで共有したチームコンセプトに則り、冨安にしかない絶対的な武器を上乗せしていくのみだ。「ここで代表の一員としてサッカーができることは当たり前じゃない。どこが相手でもそこを忘れずにプレーしたい」。長い苦悩を乗り越え、辿り着いた大舞台。日の丸に静かな情熱を燃やし続けてきた日本サッカー史上最強DFが、王国の前に立ちはだかる。
(取材・文 竹内達也)
日本代表が大きな進化を遂げた3年半は、冨安にとって苦悩に満ちた3年半だった。
日本代表やW杯を目標にするどころか、満足にサッカーをすることすら叶わない日々。冨安は5月の日本代表合宿開始当初、その当時を「長い道のりだったなというのが間違いなくある」「(代表は)正直、意識はしていなかった。そもそもサッカーをしていなかったら論外だし、自分のやるべきことに集中していた」と振り返ったが、思い通りにならない身体に向き合うしかなかったというのが本音だろう。
それでも森保一監督からの信頼は決して揺るがなかった。25年夏から約半年の無所属期間を経て、アヤックス加入で慎重な調整の末に実戦復帰を果たすと、指揮官は今年3月のイギリス遠征で2年ぶりの招集を決断。この活動は直前のケガで不参加に終わったが、遠征後には監督自らがオランダに足を運んで状態を確認し、「さらにコンディションを上げていける」との思いでW杯メンバーに選んだ。
いわば特別扱いのように思われる待遇も、全ては強烈な個を有する世界の強豪に立ち向かうためだった。森保監督は冨安への信頼を口にする際、カタールW杯スペイン戦でのパフォーマンスをしばしば参照する。ウイングバックでの途中出場でアンス・ファティらを封じ、グループリーグ首位突破につなげた一戦だ。
チーム全体では組織的な守備を志向しつつも、その土台にマンツーマンの強さを求める森保監督にとって、冨安の対人守備能力は唯一無二の切り札になる。1対1で勝ってくれるという絶大な信頼があるからこそ、攻撃的なカードを切ることも可能。それゆえに「ピンポイントでも戦力となり得る」というほどの期待を寄せてきた。
その構想は今大会でも随所に日の目を見ている。初戦のオランダ戦では先発を外れたものの、1-2で迎えた後半30分から右CBで出場すると、持ち前の対人守備力によってチームのバランスは一変。同じく途中出場の右シャドーMF伊東純也、右ウイングバックのDF菅原由勢の攻撃力を解き放つだけでなく、得意の配球でも攻撃の起点となる役目を果たし、2-2の劇的ドローに大きく貢献した。
続く第2戦チュニジア戦では勝ち点3が必要という中、満を持して先発出場。相手キーマンを中盤まで逃さず徹底的に潰し切り、背後のカバーリングも完璧にこなすだけでなく、ボローニャとアーセナルで積み上げたビルドアップのセンスで相手のプレスを無効化し、4-0の完勝劇の立役者となった。そして第3戦スウェーデン戦ではベンチに温存。コンディションを整えながら大一番のラウンド32に辿り着いた。
そうして挑むはサッカー王国ブラジル。日本キラーとして知られるFWネイマールは負傷明けのため本調子ではなさそうだが、世界最高級の突破力を誇るFWビニシウス・ジュニオール、アーセナルに久々のタイトルをもたらしたFWガブリエル・マルティネッリ、プレミアリーグで進境著しいFWラヤンといった強烈なウインガー対策は不可欠で、まさに冨安の存在が欠かせない相手だ。
冨安自身は今大会に臨むにあたって、どの試合でも一貫して「一人でプレーしているわけじゃないのでチームのために自分ができる限りのことをやるだけ」という姿勢を崩さず、相手が強豪国だからといって過度な使命感は持つ様子はない。かつて示していた「自らがチームを引っ張らなければならない」という悲壮感からは解き放たれ、良い意味で一人のプレーヤーとしての役割に向き合うことができている印象だ。
そうした志向は昨年10月のブラジル戦、今年3月のイングランド戦という冨安不在で金星を収めた試合の受け止め方にも表れていた。
冨安はこれらの試合について「W杯を勝つ上での戦い方が見えた試合だった」と総括した。この言葉は合宿開始当初、冨安が今大会のキーポイントとして話していた「W杯を勝つ上での戦い方をチーム全体で共有していきたい」という言葉に重なるもの。すなわち今大会での冨安は自身の意向で戦い方を大きく動かすのではなく、チームが積み重ねた戦い方に沿った上で強みを活かしていく志向のようだ。
こうした志向からはチームコンセプトへの自信が感じられており、ブラジル戦に向けても「W杯を勝つための戦い方は全体で統一できていると思う」と手応えを口にしながら「試合までにもう一回統一することが大切」と3日間の準備期間にフォーカスした冨安。ここからチームとしてのブラジル分析も共有されるであろうが、すでにやるべきことは定まってきているようだ。
あとはチームで共有したチームコンセプトに則り、冨安にしかない絶対的な武器を上乗せしていくのみだ。「ここで代表の一員としてサッカーができることは当たり前じゃない。どこが相手でもそこを忘れずにプレーしたい」。長い苦悩を乗り越え、辿り着いた大舞台。日の丸に静かな情熱を燃やし続けてきた日本サッカー史上最強DFが、王国の前に立ちはだかる。
(取材・文 竹内達也)