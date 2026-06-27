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掃除機専門メーカーのSHOJIKIは、コードレス掃除機「SH-J001」を10％オフの17,800円（税込）で販売しています。

【安心の日本企業ｘGetNavi掲載】SHOJIKI® コードレス掃除機 掃除機 軽量 ハンディ 【強力吸引ｘ1.8kgの軽量性】【自走式ｘ緑色LED】【自立式ｘコンパクト収納】【急速充電2.5時間ｘ着脱式】【ダブルサイクロンｘ吸引持続率99%】【静音ｘ高耐久】【ワンタッチゴミ捨てｘ水洗いで清潔に】お掃除スペシャリストが開発 SHOJIKI \17,800 （2026/06/26 10:16時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

1.8kgの軽量ボディでダストピックアップ率99.8%！ 毎日の掃除がはかどる日本品質

↑SHOJIKIの「SH-J001」

SH-J001は、日本の住環境に合わせて、毎日無理なく使える「軽さ」と「確かな吸引力」を妥協なく両立させたコードレス掃除機。

1.8kgのボディでありながら、ダストピックアップ率99.8%を実現。毎分約115,000回転する最新のBLDCモーターとダブルサイクロン構造を採用し、微細なホコリから髪の毛まで効率よく分離して、最後まで安定した強力な吸引力を発揮します。さらに、小回りのきく自走式パワーヘッドにより、床の上をスイスイと軽く進むため、腕への負担を大幅に軽減してくれます。

また、日常の使い勝手に配慮された便利な機能が満載です。暗い場所でもゴミをはっきり可視化するグリーンLEDや、壁に穴を開けずに立てたい場所にそのまま置ける自立式設計を採用。

2.5時間の急速充電で最長約45分の連続運転が可能な着脱式バッテリーを備え、家中の掃除もこれ一台で完結します。ダストカップやフィルターはワンタッチで取り外して水洗いできるため、いつでも清潔に保てるのもうれしいポイントです。

毎日の掃除を快適にする一台。この機会にぜひチェックしてください！

コードレス掃除機が1万円台！

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※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

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