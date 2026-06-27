SKE48・倉本羽菜、体調不良で公演欠席 “当日発表”悪天候も考慮→トークイベント開催へ
アイドルグループ・SKE48が27日、公式サイトとSNSを更新。きょう公演に出演予定の倉本羽菜が体調不良で欠席となることを報告。また、悪天候での来場を考慮し、トークイベントを実施することを発表した。
【画像】体調不良となった倉本羽菜（全身ショット）
「本日の公演について」と題し、「本日のチームKII『シアターの女神』公演ですが、倉本羽菜が体調不良で出演が出来なくなりました。それに伴い、公演の成立に向けて各所ご相談をさせていただいておりましたが、お客様へ十分な演目を披露することが難しく、やむ無く中止の判断とさせていただきました」と報告した。
しかし、「本日ですが、既に悪天候の中ご来場いただいているお客様もいるかと思いますので、お越しいただいたお客様に向けてはトークイベントを実施させていただきます」と発表。公演と同じ時刻に開始し、来場予定の当選者を対象とすることを伝えた。
なお、トークイベント来場者を含め、当選者については払戻、振替対応を実施する。
最期に「直前でのご案内となり誠に申し訳ございませんが、ご理解の程お願い申し上げます」と謝罪した。
【画像】体調不良となった倉本羽菜（全身ショット）
「本日の公演について」と題し、「本日のチームKII『シアターの女神』公演ですが、倉本羽菜が体調不良で出演が出来なくなりました。それに伴い、公演の成立に向けて各所ご相談をさせていただいておりましたが、お客様へ十分な演目を披露することが難しく、やむ無く中止の判断とさせていただきました」と報告した。
なお、トークイベント来場者を含め、当選者については払戻、振替対応を実施する。
最期に「直前でのご案内となり誠に申し訳ございませんが、ご理解の程お願い申し上げます」と謝罪した。