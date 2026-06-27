英国のボクシング専門メディア「ボクシング・ニュース（ＢＮ）」は２７日までに、プロボクシング元世界４階級制覇王者ロイ・ジョーンズ・ジュニア氏（５７）がＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国／帝拳＝について「彼は世界最高になれる可能性がある」と述べたと報じた。

同メディアは２５日付の記事で、バムはスーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝との対戦を熱望しており、ジョーンズ・ジュニア氏はこの対戦案について自身の考えを語っている。

バムはフライ級（５０・８キロ以下）、スーパーフライ級（５２・１キロ以下）、そしてバンタム級で世界タイトルを獲得した世界３階級制覇王者。今月１３日にはアントニオ・バルガス（米国）に６回ＴＫＯ勝ちしてＷＢＡ世界バンタム級王座を獲得したばかりだが、これは井上尚弥戦への通過点と予想されていた。だが、バムを指導するロベルト・ガルシア・トレーナーは尚弥との戦いの前にバンタム級でもう１試合戦ってほしいと表明。対戦候補としてＷＢＯ王者クリスチャン・メディナ（２６）＝メキシコ＝が有力とみられている。

ジョーンズ・ジュニア氏はこれについて米ＡＴＳボクシングに対し、「決してモンスターを避けているという意味ではない」と語ったという。

「井上はただのボクサーではない。街からフラッとやって来て倒せるような相手ではない。あらゆることに対応できるよう準備しておかなければならない。だからこそ、ガルシアはまず彼に１２２ポンド級（スーパーバンタム級）で試合をさせて、その階級に慣れさせたいと思っているはずだ。そうすれば、少なくとも彼は自分がどんな相手と戦っているのか、感覚をつかむことができる。それから我々が戦うことになる。「彼は『１試合したら、次は戦う』と言った。それは逃げているわけではなく、単に自分の選手を試合に向けて準備させているだけだ」と指摘している。

ジョーンズ・ジュニア氏はさらに、尚弥戦の重要性を強調。バムが「尚弥にキャリア初の敗北を喫させることができれば、パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）の（米リング誌の）ナンバーワンの座を奪うことができるだろう」と語った。

「もし彼が井上に挑戦して勝利すれば、現時点でこのスポーツにおけるＰＦＰ最強の選手になるかもしれない」とジョーンズ・ジュニア氏。ＢＮによると、尚弥―バムの対戦は２０２７年２月に行われるとうわさされている。尚弥は昨年１年間で世界戦４試合を戦い、今年５月に世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との“日本ボクシング史上最大の決戦”に判定勝ち。それ以降は現在まで休養に充てている。最近ではアマ９冠で今月１０日のプロデビュー戦を２回ＴＫＯ勝ちした「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝とマススパーリングで対峙（たいじ）している写真が話題となった。