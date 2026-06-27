◆米大リーグ パドレス７―１ドジャース（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が２６日（日本時間２７日）、敵地・パドレス戦に先発し、４回０／３で８１球を投げ、３安打２三振３失点、６四死球の内容で今季５敗目を喫した。５月２３日（同２４日）の敵地・ブルワーズ戦以来の白星となる４勝目はお預けとなった。

ベッツの先制弾で援護をもらった佐々木だが、２回には、先頭から２者連続の四球でピンチを招くと、１死で迎えたフランスを２球で追い込んだが、直後の３球目にスライダーを完璧に捉えられ、左翼席上段に放り込まれる逆転３ランを浴びた。佐々木は「打たれたので、もちろん球種の選択も正しかったか、振り返らなきゃいけないですし、それ以前にやっぱりいい追い込み方までしたんですけど、その中で最後一番甘いボールを投げてしまったので、まずはそこが反省かなと思います」と、“痛恨の１球”を悔やんだ。

６四死球と制球面に課題を残し、原因については「フォームの問題だと思う。下半身の使い方だと思う」と分析。「毎回、自分の思うように投げれるわけじゃない。そういう日は、誰にもあると思うんですけど、その時の今日は、その中でまずキャッチャーの要求通りに投げれなかったことも多かったですし、あとは戦略的なところで、全部が裏目に出たなっていうところはあるので、そこはちょっと反省しなければと思います」と話した。