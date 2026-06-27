◆米大リーグ パドレス７―１ドジャース（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２６日（日本時間２７日）、敵地・パドレス戦に先発し、４回０／３を３安打３失点、６四死球の大荒れで５敗目（３勝）を喫した。最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）も５試合白星なしとなった。

試合後、ロバーツ監督は「打者に対して有利なカウントをつくれず、見ていても速球のコマンド（制球）がなかった。スプリットも良くなかったし、タダで与える走者が多かった。（被弾した場面は）フランスにはカウントで有利な状況をつくっていたのに、スライダーが甘く入ってしまった。あそこも切り抜けられたかもしれない。今夜はキレがなかった」と珍しく厳しく論じた。

５月中旬から６月上旬にかけてはロッテの時代のような投球を見せていたが、ここ３試合はやや苦しい投球が続いている。指揮官は「少し驚いている。あれだけいい流れができていたからね。願わくば、５月のような状態に戻ってくれればと思っている」とし、「メカニクスの感覚が良くなくて、思うように球を操れないと、結果として四球が増えたり、ホームランを打たれたり、そういうことになる」と話した。

５月３０日（同３１日）の本拠地・フィリーズ戦で最速１００・４マイル（約１６１・６キロ）を計測して以降は自信を取り戻しているようにも見えた。ロバーツ監督は「あの時に何かをつかんで球速は戻ってきた。だから、コマンドの面で少し後退しているのは驚きだけど、あのパワーを生み出す感覚自体を失ったとは思っていない。球速は今も出ているからね」。制球の乱れに関しては「答えは分からない。コマンドを出すためには本当に精密な動きが必要なんだ。投手によってはほんの少しズレるだけで、自分が普段できることや、やりたいことができなくなる。朗希も少しそういうタイプなんだと思う。でも結局のところ、感覚が良くなくても、マウンドに立った以上は投げ切らなきゃいけないし、四球を出してはいけない。それが結論だ。ここはメジャーリーグだからね」と話した。