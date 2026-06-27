グループJの一戦が鍵を握る

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月26日、グループG、H、Iの最終節が行われた。

グループAを3位で終えた韓国代表にとって決勝トーナメント進出は翌27日の試合結果次第となった。

韓国は現在、3位グループのなかで8位につけており、3試合を消化した9か国のなかで7番目に位置する。以下の3条件のうち2つを満たしてしまうと、無念のグループステージ敗退が決まる。韓国は3位グループの”ボーダーライン”に立たされている状況にある。

（1）クロアチアがガーナに引き分けまたは勝利

（2）アルジェリアがオーストリアに1点差勝利または引き分け

（3）コンゴ民主共和国がウズベキスタンに勝利

グループLのクロアチアはすでに突破を決めているガーナ代表と対戦。クロアチアはガーナに敗れると得失点差で韓国を下回ることになり、敗退の可能性があるが引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。

グループJのアルジェリアはオーストリアと対戦。両国勝ち点3で並ぶ状況になっており、アルジェリアは勝利または引き分け以上で突破が確定。オーストリアは引き分け以上または1失点以内の敗戦で突破が決まる。勝ち点3で並ぶが、オーストリアの総得点が「3」のため、得失点差で並んでも、総得点「2」の韓国を上回る。

そして、コンゴ民主共和国は2戦を終えて勝ち点1のため、勝利が突破の必須条件。韓国にとっては、アルジェリアとオーストリアの一戦が大きな意味を持つ90分になる。（FOOTBALL ZONE編集部）