推しキャラで日差し対策！セイワ「サンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード」

記事ポイント セイワがサンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード全4種を発売ハローキティ・クロミ・シナモロール・ポムポムプリンの4キャラクター展開遮光率99.99％以上、UVカット率99.9％以上の生地を使用 セイワがサンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード全4種を発売ハローキティ・クロミ・シナモロール・ポムポムプリンの4キャラクター展開遮光率99.99％以上、UVカット率99.9％以上の生地を使用

セイワが、サンリオ公式ライセンス商品として傘型ワンタッチサンシェード「KT585-588」を発売しました。

ハローキティ・クロミ・シナモロール・ポムポムプリンをデザインした、車内の日差し対策に使える全4種です。

傘のようにパッと開くだけで装着でき、キャラクター柄の収納袋も付いています。

セイワ「サンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード」

商品名：KT585-588発売日：2026年6月販売価格：3,980円サイズ：W1300mm × H650mm販売先：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング

サンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェードは、遮光・遮熱性能とキャラクター柄のデザインを組み合わせたカー用品です。

車内に設置すると、ハローキティやクロミたちの柄がフロントガラスまわりを彩ります。

ワンサイズ展開で、折りたたむとコンパクトに収納できます。

ハローキティ・クロミたちを選べる4キャラクター展開

KT585：Hello Kitty(ハローキティ)KT586：Kuromi(クロミ)KT587：Cinnamoroll(シナモロール)KT588：Pompompurin(ポムポムプリン)

ラインナップは、ハローキティ・クロミ・シナモロール・ポムポムプリンの全4キャラクターです。

それぞれのキャラクターの世界観を落とし込んだデザインで、車内に設置したときの見た目も楽しめます。

推しキャラを車内に飾るカワイイ仕上がりです。

キャラクター柄の収納袋付き

本体には、キャラクター柄のかわいい収納袋が付いています。

折りたたんでコンパクトにしまえるため、使わないときも車内で保管しやすい仕様です。

普段使いからギフトまで幅広く活躍する1本として展開されています。

遮光率99.99％以上の生地を使用

遮光率：99.99％以上UVカット率：99.9％以上遮熱率：53％測定：第三者機関にてJIS L 1951、JIS L 1925、JIS L 1055 A法の規定に準じて測定

生地は、強烈な日差しからダッシュボードや車内を守る遮光性能を備えています。

遮熱により車内の温度上昇を抑制し、エアコン効率の向上も期待できます。

記載の結果は生地状態の測定値であり、製品本体の性能を示す数値ではありません。

傘みたいにパッと開いて装着

装着：傘型ワンタッチ式設計：シャフトレス(ひも型)設計構造：スリット構造骨先端：左右6本の骨先端が可動

傘のようにパッと広げるだけで装着できるワンタッチ式です。

シャフトレス設計により、ダッシュボードや大型モニターに干渉しにくい形になっています。

車内のメイク中や休憩中にも使える日差し対策

サンシェードは、UVカット・車内遮熱・プライバシー保護・仮眠・車中泊・お子様の送迎時など、季節を問わず使えます。

駐車中の強い日差しのほか、車内でのメイク中や休憩中のプライバシー確保にも役立つ一本です。

機能性とカワイイを両立し、夏のドライブから日常使いまで車内で活躍します。

サンリオキャラクターのデザインを車内で楽しみながら、日差し対策にも使えるサンシェードです。

ワンタッチ式と収納袋付きの仕様で、普段のカーライフに取り入れやすいカー用品になっています。

セイワ「サンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード」の紹介でした。

よくある質問

Q. セイワ「サンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード」は何種類ありますか？

A. ハローキティ・クロミ・シナモロール・ポムポムプリンの全4キャラクター展開です。

品番はKT585、KT586、KT587、KT588です。

Q. 価格はいくらですか？

A. 販売価格は、KT585 Hello Kitty(ハローキティ)、KT586 Kuromi(クロミ)、KT587 Cinnamoroll(シナモロール)、KT588 Pompompurin(ポムポムプリン)の各3,980円です。

Q. どこで販売されていますか？

A. 販売先はAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングです。

発売日は2026年6月です。

Q. どのような機能がありますか？

A. 傘型ワンタッチ式、シャフトレス設計、スリット構造、左右6本の骨先端が可動する仕様です。

遮光率99.99％以上、UVカット率99.9％以上、遮熱率53％の生地を使用しています。

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