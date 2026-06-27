傘型ワンタッチタイプをパッと開いて装着！ セイワ「車種専用ワンタッチサンシェード」

記事ポイント セイワ「車種専用ワンタッチサンシェード」は傘型ワンタッチ式で装着できますアルファード／ヴェルファイア、ノア／ヴォクシー専用モデルの2ラインナップですRadi-Cool生地モデルは自社試験でダッシュボード表面温度を最大33.4℃低減しています セイワ「車種専用ワンタッチサンシェード」は傘型ワンタッチ式で装着できますアルファード／ヴェルファイア、ノア／ヴォクシー専用モデルの2ラインナップですRadi-Cool生地モデルは自社試験でダッシュボード表面温度を最大33.4℃低減しています

セイワが、放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」生地を採用した車種専用ワンタッチサンシェードの新モデルを発売しました。

同社初となる「傘型ワンタッチタイプ」の車種専用モデルで、傘のようにパッと開くだけで装着が完了します。

トヨタ・アルファード/ヴェルファイア(40系)専用モデルと、トヨタ・ノア/ヴォクシー(90系)専用モデルが用意されています。

セイワ「車種専用ワンタッチサンシェード」

発売日：2026年6月販売先：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングトヨタ・アルファード/ヴェルファイア(40系)専用 IMP455 Radi-Cool生地：5,980円(税込)トヨタ・アルファード/ヴェルファイア(40系)専用 IMP454 チタン銀コーティング生地：4,480円(税込)トヨタ・ノア/ヴォクシー(90系)専用 IMP457 Radi-Cool生地：5,980円(税込)トヨタ・ノア/ヴォクシー(90系)専用 IMP456 チタン銀コーティング生地：4,480円(税込)日産・セレナ(C28)にも対応

各車種のフロントガラス形状に合わせた専用設計により、窓に隙間なくぴったりフィットします。

各モデルに放射冷却素材「Radi-Cool」生地と「チタン銀コーティング」生地の2タイプがあります。

遮熱効果で車内の熱を抑え、エアコン効率アップも期待できます。

傘型ワンタッチ式でぴったりフィット

装着方式：傘型ワンタッチ式構造：スリット構造＋面テープ付き骨先端：左右6本が柔軟に可動クリアランス：6.5cm付属品：収納袋付き収納場所：ドアポケット/シートポケット対応

傘のようにパッと開くだけで装着が完了します。

スリット構造と面テープ付きで、ルームミラー・ドラレコに干渉しないつくりです。

シャフトが柔軟に可動する設計で、大型モニターなどの突起を避けた設置や、ダッシュボードへの突っ張り固定ができます。

Radi-Cool生地モデルの遮熱性能

遮熱率：60％(区分記号S55ランク)遮光率：100％UVカット率：100％ダッシュボード表面温度：最大-33.4℃低減他社サンシェードとの比較：-10.9℃の差自社試験日時：2025年5月1日11時自社試験場所：東京都江戸川区内駐車場自社試験天候：晴れ／気温25℃自社試験箇所：ダッシュボード(センターモニター上)

遮熱率・遮光率・UVカット率などの記載は生地状態の測定値であり、製品本体の性能を示す数値ではありません。

放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」は、太陽光の反射と放射冷却を同時に行う素材です。

「基布→ベースコート→反射＋放射冷却層→遮光層」の4層構造で、断熱と遮熱を複合しています。

日焼けや車内の劣化を防ぎ、休憩中のプライバシー保護にも使えます。

チタン銀コーティング生地モデルの性能

遮熱率：58％(区分記号S55ランク)遮光率：100％UVカット率：100％構造：チタン銀コーティング層と遮熱層の2層構造

遮熱率・遮光率・UVカット率などの記載は生地状態の測定値であり、製品本体の性能を示す数値ではありません。

チタン銀コーティング生地は、チタン銀コーティング層と遮熱層の2層構造で日差しを反射します。

遮光率・UVカット率はRadi-Coolモデルと同等の100％を確保しています。

日焼けや車内の劣化を防ぎ、休憩中のプライバシー保護にも対応するタイプです。

大型フロントガラスを持つミニバンの車内で、日差しと熱への対策に使えるサンシェードです。

傘型ワンタッチ式と車種専用設計により、フロントガラスへすばやく装着できます。

セイワ「車種専用ワンタッチサンシェード」の紹介でした。

よくある質問

Q. セイワ「車種専用ワンタッチサンシェード」はどの車種向けですか？

A. トヨタ・アルファード/ヴェルファイア(40系)専用モデルと、トヨタ・ノア/ヴォクシー(90系)専用モデルがあります。

ノア/ヴォクシー専用モデルは、日産・セレナ(C28)にも取り付けられます。

Q. 生地タイプは何がありますか？

A. 各モデルに放射冷却素材「Radi-Cool」生地と「チタン銀コーティング」生地の2タイプがあります。

Radi-Cool生地は遮熱率60％、チタン銀コーティング生地は遮熱率58％です。

Q. Radi-Cool生地モデルの自社試験結果は？

A. Radi-Cool生地モデルは、自社試験でサンシェード未使用時と比較してダッシュボード表面温度を最大33.4℃低減しています。

他社サンシェードとの比較でも10.9℃の差があります。

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