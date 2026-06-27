◇ナ・リーグ ドジャース1−7パドレス（2026年6月26日 サンディエゴ）

ドジャースは26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に敗れ、連勝は3でストップした。先発した佐々木朗希投手（24）は4回0/3を3安打ながら、自己ワーストタイの5四球を与えるなど安定感を欠き、3失点で降板。今季5敗目を喫した。デーブ・ロバーツ監督（54）は試合後、復調に期待を寄せた。

2回、先頭のマチャドに10球粘られて、四球を与えると続くシーツにも四球。1死後、フランスにカウント0―2から投じたスライダーを右翼席に運ばれる逆転3ランを許した。佐々木は打球方向を見つめてぼう然。着弾を確認すると、厳しい表情のままうつむいた。

4回には先頭のマチャドに二塁打を許し、2死二塁から連続四死球で満塁のピンチを招いた。ドゥランを遊ゴロに仕留めて、さらなる失点こそ防いだが、制球の不安定さが目立つ内容。5回にも先頭のタティスに二塁打を許し、続くテイラーに四球を与えた時点で交代を告げられた。

試合後、ロバーツ監督は「（故意四球以外の）四球が4つ、死球も1つで、無料で走者を与え過ぎた。（3ランを打たれた）フランスにはカウントを有利に進めていたし、甘く入ったスライダーを打たれたので、あの場面も切り抜けられた可能性はあった。ただ、全体として今夜は本来の状態ではなかった」と本調子ではなかったと指摘した。

佐々木は5月23日（同24日）ブルワーズ戦で3勝目を挙げて以来、この日も含め5登板連続で勝ち星から見放されているだけに、指揮官は「少し驚いている。あれだけ良い流れがあったからだ。ただ、ここ2試合くらいは5月のような投球ではなかった。あの頃の状態を取り戻してほしい」と復調を願った。

5月30日のフィリーズ戦では100マイルを計測するなど春先の乱調から脱却しただけに「球速は戻ってきたし、何かをつかんだのは間違いない。一方で、コマンドが後退したのは少し驚きだ。ただ、球威の感覚自体を失ったとは思っていない。球速は出ている」と球速に問題はないからこそ、制球力を高めてほしいとした。