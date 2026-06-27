写真家・森山大道氏インスパイアのカレーとは　アイデア次第の白黒ソース

粒子感・躍動感あふれるモノクロームの写真で、人物を、路上を、都市を切り取ってみせる写真家・森山大道氏。そんな氏の写真にインスパイアされたレトルトカレーがあるという。その名も『KURO to SHIRO CURRY』。モノクーム写真を活かしたパッケージはかなり衝撃的だが、食いしん坊の小誌『おとなの週末』としては味も大いに気になるところ。さっそく『KURO to SHIRO CURRY』を試食してみた！

黒×白のソースを混ぜ合わせて食べるレトルトカレー

森山氏の写真を使い、切り取って飾っておいてもカッコよさそうなパッケージを開けると、中にはふたつのカレーが。ひとつは「黒カレーソース」で、もうひとつは「白ポルチーニソース」だ。なるほど、お皿の上で黒×白の世界を作り出そうというコンセプトのようです。

『KURO to SHIRO CURRY』には「黒カレーソース」と「白ポルチーニソース」の2つが入る

さっそく温め、相がけして食してみれば、「黒」はビーフの旨み、果実や野菜のやさしい甘みの奥にほんのり辛みの効いた欧風カレーで上品な味わい。もうひとつの「白」はクリームやバターを使い、さらに刻んだポルチーニがたっぷり入っており、リッチな味わいのクリームソースという印象だ。ともに『ホテルオークラ札幌』に最年少で料理長に就任。現在は福岡にあるウェディング施設『ヒルトップリゾート山の上』で腕を振う上条 一氏が監修しているだけあって、なるほど、レトルトとは思えない深い味わいに納得だ。

『KURO to SHIRO CURRY』

それぞれを個別に楽しむのもいいのだが、面白いのはふたつのソースを混ぜ合わせて食すこと。クリーミーなホワイトソースの甘みがカレーの辛みを引き立てつつ、全体にコックリとしたまろやかさを加え、そこにスパイスとポルチーニの香りがふわり。名前こそ「黒と白」というシンプルだが、ふたつのカレーに使われる食材が複雑に絡み合い、多彩な表情をみせる。考え抜かれた味わいに、思わず「旨い」の声がこぼれる。

黒と白のソースを混ぜ合わせることで、新たな旨みが生まれる！

ちなみに、「白」にベーコンとパルミジャーノを加えてパスターソースにしたり、ガーリックトーストに絡めて食べても美味なり。と、アイデア次第で様々に活用できるのも◎だし、さらに、森山氏の写真を使ったパッケージはさらにバリエーションが増えていく予定だそうで、パッケージ目的で買うのもアリかも。

『KURO to SHIRO CURRY』。見た目こそ控えめだが、ふたつを混ぜると完成する楽しくおいしいカレー。ぜひお試しを！

『KURO to SHIRO CURRY』

『KURO to SHIRO CURRY』

内容量：黒）カレーソース（135g） 白）ポルチーニソース（90g）

価格：1個972円

購入方法：購入希望の方はまずはメールでご確認を（宛先：BLD未来食品事業部 ffd@bld-group.com）

撮影／鵜澤昭彦 文／編集部

【画像】黒と白のカレーソース!? 写真家・森山大道氏インスパイアのレトルトカレーの中身（3枚）