韓国が絶体絶命...３位グループ“８位”転落。クロアチア、アルジェリア、DRコンゴがどうなるか【Ｗ杯】
参加チームが48か国に拡大された北中米ワールドカップ。４チームが12グループに分かれ、上位２チームのほか、３位の成績上位８チームも決勝トーナメントに進める。
この３位グループの“トップ８”で、厳しい状況に置かれている１つが韓国だ。
「勝点４」がボーダーラインと見られるなか、韓国は「勝点３」で、得失点は-１。現地６月26日にＧ組、Ｈ組、Ｉ組の最終節が行なわれ、この結果、韓国はギリギリの８位に転落した。
27日にはＪ組、Ｋ組、Ｌ組の最終節が行なわれる。勝点が並べば得失点、総得点の順で順位が決まる３位グループのランキングで、Ｌ組のクロアチア（勝点３）は７位、Ｊ組のアルジェリア（勝点３）は９位、Ｋ組のDRコンゴ（勝点１）が12位だ。
27日に決勝トーナメントに進める32か国が出揃う。そこに韓国は名を連ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この３位グループの“トップ８”で、厳しい状況に置かれている１つが韓国だ。
「勝点４」がボーダーラインと見られるなか、韓国は「勝点３」で、得失点は-１。現地６月26日にＧ組、Ｈ組、Ｉ組の最終節が行なわれ、この結果、韓国はギリギリの８位に転落した。
27日にはＪ組、Ｋ組、Ｌ組の最終節が行なわれる。勝点が並べば得失点、総得点の順で順位が決まる３位グループのランキングで、Ｌ組のクロアチア（勝点３）は７位、Ｊ組のアルジェリア（勝点３）は９位、Ｋ組のDRコンゴ（勝点１）が12位だ。
27日に決勝トーナメントに進める32か国が出揃う。そこに韓国は名を連ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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