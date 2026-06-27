韓国が３位グループで８位に転落。土壇場で踏みとどまっている。（C）Getty Images

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　参加チームが48か国に拡大された北中米ワールドカップ。４チームが12グループに分かれ、上位２チームのほか、３位の成績上位８チームも決勝トーナメントに進める。

　この３位グループの“トップ８”で、厳しい状況に置かれている１つが韓国だ。

「勝点４」がボーダーラインと見られるなか、韓国は「勝点３」で、得失点は-１。現地６月26日にＧ組、Ｈ組、Ｉ組の最終節が行なわれ、この結果、韓国はギリギリの８位に転落した。
 
　27日にはＪ組、Ｋ組、Ｌ組の最終節が行なわれる。勝点が並べば得失点、総得点の順で順位が決まる３位グループのランキングで、Ｌ組のクロアチア（勝点３）は７位、Ｊ組のアルジェリア（勝点３）は９位、Ｋ組のDRコンゴ（勝点１）が12位だ。

　27日に決勝トーナメントに進める32か国が出揃う。そこに韓国は名を連ねられるか。
　
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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