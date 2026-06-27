エジプトは１−１ドローで首位陥落も、２位で決勝Ｔ進出！ イランは３位転落でGS自力突破を逃す【Ｗ杯】
現地６月26日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ最終節（Ｇ組）で、エジプト代表とイラン代表がシアトル・スタジアムで対戦した。
ここまで１勝１分の勝点４で首位のエジプトと、２分けの勝点２で２位につけるイランの一戦は、開始早々に動く。先制したのはエジプト。５分、サラーのシュートはブロックされるも、こぼれ球をサベルが左足で流し込んだ。
対するイランは９分、ビッグチャンスを迎える。タレミがエリア内で倒され、PKを獲得。タレミが自らキッカーを務めるが、GKエル・シェナウィの好セーブに遭い、得点には至らず。
それでも14分、同点に追いつく。Mo・モヘビのパスをペナルティエリア内で受けたモハマディが狙いすましたシュートを打つ。これは相手GKに阻まれるも、こぼれたボールをレザイーアンが右足で押し込んだ。
その後もイランは攻め続ける。34分、相手のクリアボールをレザイーアンがダイレクトシュートで狙うも、枠を捉えられない。45＋１分には、ネマティのクロスにハリルザデーが打点の高いヘディングで合わせるが、決めきれない。
試合は１−１で折り返す。
迎えた後半は、拮抗した展開が続く。互いにゴール前へ迫るシーンを作るも、決め手を欠き、なかなかスコアを動かせない。
前線からアグレッシブに攻撃を仕掛けるイランに対し、細かいパス回しを駆使して相手をいなすエジプト。
一進一退の攻防が続くなか、イランが終盤に好機を作る。89分、レザイーアンのCKをタレミが頭で合わせる。しかしクロスバーを叩く。さらに90＋３分には、レザイーアンのFKから最後はハリルザデーが左足で押し込んだが、オフサイドでノーゴールとなった。
このまま試合は１−１で終了。エジプトは２位で決勝トーナメント進出を決めた。一方のイランは３位となり、自力でのGS突破を逃した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ここまで１勝１分の勝点４で首位のエジプトと、２分けの勝点２で２位につけるイランの一戦は、開始早々に動く。先制したのはエジプト。５分、サラーのシュートはブロックされるも、こぼれ球をサベルが左足で流し込んだ。
対するイランは９分、ビッグチャンスを迎える。タレミがエリア内で倒され、PKを獲得。タレミが自らキッカーを務めるが、GKエル・シェナウィの好セーブに遭い、得点には至らず。
その後もイランは攻め続ける。34分、相手のクリアボールをレザイーアンがダイレクトシュートで狙うも、枠を捉えられない。45＋１分には、ネマティのクロスにハリルザデーが打点の高いヘディングで合わせるが、決めきれない。
試合は１−１で折り返す。
迎えた後半は、拮抗した展開が続く。互いにゴール前へ迫るシーンを作るも、決め手を欠き、なかなかスコアを動かせない。
前線からアグレッシブに攻撃を仕掛けるイランに対し、細かいパス回しを駆使して相手をいなすエジプト。
一進一退の攻防が続くなか、イランが終盤に好機を作る。89分、レザイーアンのCKをタレミが頭で合わせる。しかしクロスバーを叩く。さらに90＋３分には、レザイーアンのFKから最後はハリルザデーが左足で押し込んだが、オフサイドでノーゴールとなった。
このまま試合は１−１で終了。エジプトは２位で決勝トーナメント進出を決めた。一方のイランは３位となり、自力でのGS突破を逃した。
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