【ひらがなクイズ】冬の窓、学生生活の最後、のんびり時間に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、冬の自然現象、学生生活の最後、そして心地よいひとときという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
け□□
そ□□ん
く□□ぎ
ヒント：冬場、外との温度差によってガラスに水滴が付着すること。学生が学位を取得するために提出する研究成果。そして、自宅などで緊張をほぐし、のんびりと自由な時間を満喫することを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つろ」を入れると、次のようになります。
けつろ（結露）
そつろん（卒論）
くつろぎ（寛ぎ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、温度変化によって生まれる日常的な物理現象から、学問の場で努力を重ねて形にする成果物、さらには慌ただしい日常から離れて得る休息の概念までを網羅しました。音のつながりをヒントに、日本語の幅広さを楽しみながら正解へたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、冬の自然現象、学生生活の最後、そして心地よいひとときという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
け□□
そ□□ん
く□□ぎ
ヒント：冬場、外との温度差によってガラスに水滴が付着すること。学生が学位を取得するために提出する研究成果。そして、自宅などで緊張をほぐし、のんびりと自由な時間を満喫することを思い浮かべてみてください。
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正解：つろ正解は「つろ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つろ」を入れると、次のようになります。
けつろ（結露）
そつろん（卒論）
くつろぎ（寛ぎ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、温度変化によって生まれる日常的な物理現象から、学問の場で努力を重ねて形にする成果物、さらには慌ただしい日常から離れて得る休息の概念までを網羅しました。音のつながりをヒントに、日本語の幅広さを楽しみながら正解へたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)