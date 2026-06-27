俳優の柄本明（77）が26日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。人気俳優を「あの野郎」と語る場面があった。

MCの笑福亭鶴瓶は柄本をよく知る人物として、俳優の藤原竜也に事前取材を行ったと告白。取材時の藤原の写真が披露されると、柄本は「うわあ。あの野郎」と笑って親しげな関係をうかがわせた。

どういう意味の「あの野郎」なのかと問われ「この童顔というかなんと言えばいいのかな、これでみんなだまされるよね」と話し、鶴瓶が「こいつの武器は八重歯です」と話すと、柄本は「心は悪魔」と話して笑わせた。

鶴瓶は藤原から聞いた話として、柄本と同じ撮影現場にいた際に藤原が柄本がいる前で「柄本さん、帰った？」などと冗談で話してイジっていると紹介。

柄本も負けじと言い返していると話すと、同じくMCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔は「なるほどね、ちょっと関係性が分かってきました。そういうことなんですね」と納得した。

「こいつだったら許す、みたいなことですね」と続け、柄本は「許してないけれどね」と言いながら大笑い。

さらに「夜中に電話がかかってきてね、“あの、これから柄本さんちに行っていいですか？”って。“来るなバカ野郎！”って言って」との会話もあったとぶっちゃけた。

「そう言えば、うち来たこともあるな、酔っ払って」と柄本。それでも芝居については「だけどいい。めちゃくちゃいい」とサムズアップで絶賛した。

鶴瓶が柄本と藤原の関係を「初めは“いいよ”って言ったけど、次会った時は“お前は敵だ！”って言われた」とも明かすと柄本は「そうそうそう」と苦笑い。

鶴瓶は藤原については「不思議な男ですよね、芝居もようできるし。やっぱり蜷川（幸雄）さんからの系統ですかね」と名演出家の影響を受けていると褒め、柄本は「それと、蜷川さんって運のいい人だなって思う。こういうのと巡り合っちゃうんだから」としみじみと話した。