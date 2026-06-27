女優の内田有紀（50）が27日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。プライベートでの交友関係を明かした。

内田がプライベートで交流が深い人物に「天海祐希さんと、加賀まりこさん」と挙げると、MCの藤本美貴は「えぇーー！？重めの2人。何か格式高い3人」と衝撃。内田は「でもそう思うでしょ？めちゃくちゃかわいいんですよ」と重鎮2人の素顔を明かした。

加賀については「ちょっと猫舌だから、ふーふーふーみたいなのをやって食べたりとか」。天海については「理想の上司って感じですけど、めちゃくちゃ少女です」とし「もちろんシャキッとされてますけど、いろいろ話す時は優しいし、いろいろ教えてくださいますし、全然厳しくない」と説明した。

どんな話をするのかと聞かれると「私の近況なんかはもちろん聞いてくださるんですけど、私がどうしようもない時間を過ごしている時があったわけですよ、若い頃。その時は2人が結構心配して、しょっちゅう連絡くれた」と回顧。

藤本に「何系のどうしようもない話？」と切り込まれると「あんまり詳しくは言いたくないんですけど…」と笑顔で応じ、藤本を爆笑させた。