お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が26日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）にゲスト出演。衝撃告白をした。

売れっ子で多忙を極める小杉。お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統が「ガタはきてるでしょ？俺らの年代になると何かしらはあるじゃん。昔とはちょっと違うよね？」と聞くと、「昔とは違いますね。最近はCPAP（シーパップ）」と明かした。

「ロケで検査したら1分に1回無呼吸だったんですよ」と告白。「びっくりするでしょ。60分検査したら59回くらい無呼吸だったんですよ」と明かして、設楽を驚かせた。

設楽が思わず「死んでるじゃん」と口にすると、小杉は「ほんま。この先、何年後かに急に死んでもおかしくないですよって言われた。酸素飽和度が90後半じゃないですか、普通。90切ったらしんどいんですけど、無呼吸の時は60台とからしくて。呼吸器系の病気やったら呼吸器つけなあかんくらいの飽和度になってますよって言われた。それで（CPAPを）付けた」と明かした。

「それで凄い楽になって、今は早くCPAP吸いたくてしょうがないです」と話すと、設楽は「ヤバいじゃん。依存してるじゃん」とツッコんだ。