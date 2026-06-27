女優内田有紀（50）が27日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。大御所女優の素顔を明かした。

内田は交友関係を問われると、友人について「天海祐希さん（58）と加賀まりこさん（82）」と告白。進行役の藤本美貴が「重めの2人」とビッグネームに驚くと、内田は「って思うでしょ？めちゃくちゃかわいいんですよ、2人とも」と笑顔で語った。

加賀については「お食事してても、まりこさんは猫舌だから。スープとかはふーふーふーみたいに食べたり」と愛らしい一面を紹介。天海についても「“理想の上司”って感じですけど、めちゃくちゃ少女です」と語った。また「もちろんすごくシャキッとされてますけど、いろんなことを話す時は優しいし、いろいろ教えてくださいますし。全然厳しくない」と話した。

会話の内容については「私の近況なんかはもちろん聞いてくださるんですけど、私が本当にどうしようもない時間を過ごしている時があったわけです。若い頃ですけど」と回想。「その時結構2人は心配して、しょっちゅう連絡をくれました」と感謝した。

藤本が「何系のどうしようもない時期だったんですか？」と尋ねると、内田は「あんまり詳しくは言いたくないんですけど」とにごして笑いを誘った。