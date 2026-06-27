息子が“就活で上京”しますが「快活クラブなら1泊6000円」と言います。親としては「ホテルのほうが安心」と思いますが、費用を出すべきですか？“鍵付き完全個室”なら大丈夫でしょうか？

快活CLUBで宿泊できる？

快活CLUBは、インターネットカフェや複合カフェとして運営されている施設です。法律上の宿泊施設ではありませんが、鍵付き完全個室を備えた店舗もあり、実際には宿泊目的で利用する人もいます。

個室内では休憩や仮眠ができるほか、Wi－Fiや電源を利用できるため、パソコン作業や就活準備にも活用されています。「宿泊施設ではないから絶対に泊まれない」というわけではなく、実質的にホテル代わりとして利用する人もいるのが実情です。



快活CLUBはどれくらい安い？ ホテル代と比較

店舗や地域によって料金は異なりますが、快活CLUBには長時間利用向けのパック料金があります。例えば、新宿歌舞伎町店では12時間パックが5170円、15時間パックが5980円、18時間パックが6150円となっています。

一方、東京都心部のビジネスホテルでは、時期やエリアによって差はあるものの、1泊1万5000円程度になることも珍しくありません。そのため、宿泊費を少しでも抑えたい就活生にとっては、快活CLUBなどのインターネットカフェが魅力的な選択肢になる場合があります。

特に複数日にわたって企業説明会や面接を受ける場合、負担は大きく変わるでしょう。



就活生が利用する理由

就活生が快活CLUBを利用する理由として大きいのは、やはり宿泊費の節約です。また、多くの店舗が駅近に立地しているため、移動しやすいというメリットもあります。

さらに、Wi－Fi環境や電源が整っているため、企業研究やエントリーシートの作成、オンライン面接の準備などもしやすいでしょう。このように、費用面だけでなく、利便性の高さも選ばれる理由となっています。



連泊する際の注意点

快活CLUBを複数日利用すること自体は、禁止されているわけではありません。ただし、ホテルとは異なり、十分な睡眠環境が確保できるとは限りません。

周囲の利用者の出入りや物音が気になる場合もありますし、店舗によって設備やサービス内容も異なります。そのため、どのような設備が整っているかの事前確認は欠かせません。

特に就活期間中は体調管理が重要です。睡眠不足や疲労が蓄積すると、面接や試験で本来の力を発揮できなくなる可能性もあります。



親として確認しておきたいポイント

息子が快活CLUBをホテル代わりに利用する場合、親としてまず確認したいのは利用する店舗の設備です。鍵付き完全個室があるか、シャワーが利用できるか、面接会場まで無理なく移動できるかなどを事前に調べておくと安心でしょう。

また、重要な最終面接や第一志望企業の面接前日などは、できればホテルの利用を勧める選択肢もあります。就活は人生の大きな節目であり、数千円の節約よりも体調やコンディションを優先した方がよい場面もあります。

家庭の経済状況にもよりますが、必要に応じて親がホテル代を負担することも検討する価値はあるでしょう。



まとめ

快活CLUBは法律上の宿泊施設ではありませんが、鍵付き完全個室やシャワー設備を備えた店舗もあり、実際には宿泊目的で利用する人も少なくありません。宿泊同様に長時間滞在する場合の料金はおおむね6000円程度で、ホテルより安く利用できることも多く、就活生が宿泊費節約のために利用するケースもあります。

ただし、睡眠環境や設備面ではホテルに及ばない場合もあります。特に重要な面接の前日などは、コンディションを優先してホテル利用を検討するのも1つの方法です。

親としては頭ごなしに反対するのではなく、利用する店舗の設備や面接日程を確認しながら、必要に応じてサポートを考えることが大切だと言えるでしょう。

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など