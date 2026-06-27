披露した価値観「お米って凄い」

マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が27日、東京都新宿区のMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた体験型スポーツイベント「第2回 イチロー DREAM FIELD DAY（ドリームフィールドデイ）」に参加した。子どもたちからは質問攻めに合い、意外な一面を次々と披露した。

元サッカー日本代表でJFLのアスルクラロ沼津でクラブ・リレーションズ・オフィサー（C.R.O.）を務める中山雅史氏、陸上の北京五輪400メートルリレー銀メダリストである末續慎吾氏も登場。小中学生とともに、それぞれの競技などで交流した。

3人とのトークセッションで、子どもからの質問コーナーでは「好きな漫画は何ですか？」と問われると、イチロー氏は「僕は本は読まない。漫画も同じ。だからアニメじゃないとダメ。ドラゴンボール、しっかり見ましたね」と告白。「誰が好きか、性格が出る。僕はベジータが好き。あのプライドともろさ、しみじみします。サイヤ人だけど人間っぽい。大好き。最後は悟空にかなわないと認める。素敵だと思う」。

そのほかにも好きな食べ物を問われて「最近、料理を始めたんですけど、チーズ系のパスタを作っています。お客さんが来ても出します」と意外な一面も披露。司会者からポイントを聞かれると「茹で時間！ 火が命です」とイチロー氏らしいこだわりも語っていた。

「炭水化物をとらないとどんどん痩せるので、お米は好き。5、6日で3キロ痩せるけど、3キロ増やそうと思うと1か月かかる。役に立ったのはお米。お米って凄い」。“食”について、饒舌に語っていた。

イベントは衣料品メーカー「ユニクロ」の協力で、次世代の夢を育む活動として実施。台風接近による悪天候の影響で、当初予定されたグラウンドではなく室内施設での実施となった。（Full-Count編集部）