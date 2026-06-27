女優の岸井ゆきのが２７日、主演した日台合作映画「シンシン アンド ザ マウス／ＳＩＮＳＩＮ ＡＮＤ ＴＨＥ ＭＯＵＳＥ」（真壁幸紀監督）の公開記念舞台あいさつに共演の台湾人俳優、ツェン・ジンホアと出席した。

吉本ばなな氏の短編小説が原作。母を亡くした主人公・ちづみが旅行先の台北でシンシンという青年に出会い再生していくストーリー。岸井は「この映画は本当にスクリーンで見る価値のあるというか…。この小さな世界をこうやって大きなスクリーンで、途中で止められない状態で見ていただくことがとても重要だったので、たくさんの人に集まっていただいて、とてもうれしく思っています」と語った。

ジンホアとは３月の完成披露あいさつ以来の再会。岸井は「マッスルがより大きくなっていて…」と驚きの表情を浮かべながら「こんな雨なのにとても太陽みたいに明るい顔で接してくださって、こちらも明るくなりました」と笑みをみせた。

同作は、開催中の台北映画祭で７月４日に公式上映予定。同映画祭のアンバサダーを務めているジンホアは「台北は私にとってとても慣れ親しんだ場所であるんですけれども今回慣れ親しんでいない日本語のお芝居、日本語の役と一緒に行くことが特別な感じ」と感慨深げ。岸井も「台北映画祭に行くのが初めてなのですごく楽しみですし、その記念すべき映画祭のアンバサダーがジンホアさんというのもとても縁があることだなと思っています」と語った。

ジンホアは「台北映画祭の上映が終わった後、お二人は時間がありますか？ 時間があったらぜひご飯に行きましょう」と打ち上げを公開オファー。「台湾らしい味を皆さんに味わっていただける場所にお連れしたいなと思っています」とアンバサダーとしての意欲を見せていた。

この日はサプライズでジンホアから手書きの手紙が渡されるサプライズも。「慣れない場所で慣れない言語を通してでしたが、こういう風に交流して心を交わせることができるんだな、と思いました」と感謝の気持ちが読み上げられた。「ゆきのさん」と丁寧なひらがなで書かれた手紙をしげしげと眺めた岸井は「お手紙のサプライズ初めて。胸がいっぱいです」と感無量の様子だった。