８月９日から中国・杭州で行われる「第１２回 ＢＦＡ Ｕ１２アジア野球選手権」で指揮を執る、侍ジャパンＵ１２代表の桑田真澄監督（５８）が２７日、都内で行われた「侍ジャパンＵ―１２最終トライアウト」に参加した。

動画応募による１次トライアウトを突破し、北は北海道、南は沖縄から集まった小学６年生３３人が参加。桑田監督は背番号「３０」のユニホーム姿を初披露し、キャッチボール、ノックなどをこなす球児の動きに熱視線を送った。最終トライアウトはこの日から２日間にわたって行われ、メンバーは後日発表される見通しとなっている。

現役時代に通算１７３勝を挙げた桑田氏は、０８年３月に引退後は東大などを特別コーチとして指導。２１年に１５年ぶりに巨人へ復帰すると、２４年から２軍監督に就任。昨年１０月下旬に退団し、同１２月にオイシックスのチーフ・ベースボール・オフィサーに就任していた。今年４月には侍ジャパンＵ１２代表監督に就任し、「国際大会を通して、失敗を恐れず挑戦することや、仲間と助け合うことの大切さを学んでもらえればうれしい」とコメントしていた。