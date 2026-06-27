日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史氏が２７日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「こんなに結果を残すと思わなかった選手」について語った。

片岡氏は「ピンと浮かんだ選手いるわ」と、日本ハム、巨人、中日で活躍した小笠原道大氏の名前を挙げた。高校時代はホームラン０本、捕手として入団してきた小笠原氏は、日本ハム入団当初は代打での出場が多かった。

片岡氏は「練習をよくするし執念があった」と評価しながらも、ＮＰＢ通算３７８本の本塁打、両リーグでのＭＶＰ獲得などの実績について「ここまで行くとは思わなかった」と本音を明かした。小笠原氏が入団した９７年には元中日監督の落合博満氏が巨人から日本ハムへ移籍した年。当時は攻守でスパイクを履き替えており、「落合さんが凡打したらスパイク持って」「また靴を持って帰るのが彼の仕事だった」と“仕事”を任せられていたことも明かした。

続いて、ヤクルトで活躍した宮本慎也氏の名前を挙げた。宮本氏については、プロでの活躍以前に「初めプロに行くと思わなかった」とひと言。「一歩一歩階段を上っていったタイプやね」「ひたむきさ、姿勢というのはすごく素晴らしい」と、野球に取り組む姿勢を絶賛した。

現役選手では阪神タイガースの大山悠輔内野手の名前を挙げた。