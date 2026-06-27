◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第３戦 エジプト１―１イラン（２６日、シアトル競技場）

ＦＩＦＡランク２９位のエジプトは同２０位のイランに１―１で引き分け。勝ち点５でＧ組２位となり、初の決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。

序盤から試合が動いた。前半５分、エースＦＷサラーが放ったシュートは防がれるも、そのこぼれ球をＭＦサベルが押し込んで先制する。同１１分に与えたＰＫは抑えるも、同１４分にＤＦレザイアンにこぼれ球を押し込まれ、試合を振り出しに戻された。試合終了間際にはネットを揺らされるがオフサイド判定により、事なきを得た。

今大会で４度目の出場だが、決勝Ｔ進出はなし。今大会の第２戦で初めて勝利を得た。プレミアリーグの名門リバプールの中心として４度の得点王に輝いたサラーがいながら、Ｗ杯では結果を残せていなかった。初の出場から９２年。長年エジプト国民が求めていた結果がようやく訪れた。

◆エジプト（２大会ぶり４度目） ＦＩＦＡランク２９位。Ｗ杯最高成績は１９３４年の１６強。アフリカ選手権は７度優勝。同国代表最多６９得点のホッサム・ハッサン監督（５９）が指揮。主な選手はＦＷサラー（リバプール）、ＦＷマルムシュ（マンチェスターＣ）。アフリカ予選は８勝２分けの無敗で突破。首都カイロ。人口１億１５００万人。