◇ナ・リーグ ドジャース1―7パドレス（2026年6月26日 サンディエゴ）

ドジャースは26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に敗れ、連勝は3でストップした。先発した佐々木朗希投手（24）は4回0/3を3安打ながら、自己ワーストタイの5四球を与えるなど安定感を欠き、3失点で降板。今季5敗目を喫した。

初回、先頭のタティスをスプリットで空振り三振。2番・テイラーは10球粘られた末に四球を与えたが、続くメリルを一ゴロ併殺に打ち取り、スコアボードに「0」を入れた。順調な立ち上がりかに見えたが、味方が先制した直後の2回にパドレス打線に捕まった。

先頭のマチャドに10球粘られて、四球を与えると続くシーツにも四球。1死後、フランスにカウント0―2から投じたスライダーを右翼席に運ばれる逆転3ランを許した。佐々木は打球方向を見つめてぼう然。着弾を確認すると、厳しい表情のままうつむいた。

4回には先頭のマチャドに二塁打を許し、2死二塁から連続四死球で満塁のピンチを招いた。ドゥランを遊ゴロに仕留めて、さらなる失点こそ防いだが、制球の不安定さが目立つ内容。5回にも先頭のタティスに二塁打を許し、続くテイラーに四球を与えた時点で交代を告げられた。

登板を振り返り「毎回、自分の思うように投げれるわけじゃないので、そういう日は誰にでもあると思いますけど」としながらも「今日はその中で、まずキャッチャーの要求通りに投げれなかったことも多かったですし、あとは戦略的なところで全部が裏目に出たなというところはあるので、そこは反省しなければダメです」と話した。

追い込みながらも痛打された本塁打について「球種の選択も正しかったか振り返らなきゃいけないですし、それ以前に、やっぱりいい追い込み方までしたんですけどその中で、最後一番甘いボールを投げてしまった」と反省を口にした右腕。「その前のランナーをどっちも四球で出したので、自分自身でも早く追い込んで早めの勝負をしたかったというのが一つの原因だと思う」と“焦り”が一つの要因となった。

「その中でもう少し丁寧に投げれば良かったなとも思うんですけど、そういうふうに自分の心情を持っていってしまったような、その前のフォアボール2つが良くなかったかなと。その中で投げきれなかったところもありますし、次の打席で（フランスから）スライダーで空振り取れていたので、しっかり投げきれたらあそこ三振だったのかな…と。いろいろな可能性ある中で、いろいろ反省していかなきゃなと思っています」と様々な要因に思いを巡らせた。