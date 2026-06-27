FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグG組の第3戦が27日（日本時間26日）に行われ、エジプト（FIFAランキング29位）はイラン（同20位）と1―1で引き分けた。勝ち点5の同組2位で同国初の決勝トーナメント進出を決めた。

引き分け以上が条件だったが、試合前に他会場の結果で3位グループの上位8カ国入りが確定。意外な形で決勝T進出が決まったが試合開始から攻める姿勢は見せた。そして先制点の起点になったのが、エースのFWモハメド・サラーだった。

前半5分、エリア右からゴール前に柔らかいクロス。GKにパンチングで弾かれるも、こぼれ球を今大会初出場のMFマハムド・サベルが押し込んでネットを揺らした。エジプトを率いるホッサム・ハッサン監督が持つ同国最多の国際Aマッチ69得点に並ぶことはできなかったが、交代する後半12分まで存在感を発揮し続けた。

交代5枠を使い切った試合終盤にはDFアフメド・ファトフが足を痛めて万全にプレーできない緊急事態が発生。後半アディショナルタイムに2度のバー直撃やVAR判定に救われるなど苦しんだが、前半にPKを止めたGKモスタファ・ショベイルを中心に全員で体を張って凌ぎ切った。

決勝トーナメント1回戦ではオーストラリアと対戦する。

＜G組順位＞

(1)ベルギー 勝ち点5（1勝2分け）得点6 失点2 +4

(2)エジプト 勝ち点5（1勝2分け）得点5 失点3 +2

(3)イラン 勝ち点3（3分け）得点3 失点3 0

(4)ニュージーランド 勝ち点1（1分け2敗）得点4 失点10 -6