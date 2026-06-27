◇MLB パドレス7-1ドジャース (日本時間27日、ペトコ・パーク)

パドレスの松井裕樹投手が2番手で6回途中から登板。先発のあとを受け、失点がゆるされない場面で満塁のピンチをつくりますが、力投でドジャース強力打線を無失点で抑えました。マニー・マチャド選手が落球するプレーで球場が一時騒然としましたが、そんな空気もなんのその、堂々たる投球でピンチを切り抜けました。

この日は、元ドジャースのウォーカー・ビューラー投手が先発。6回1死までムーキー・ベッツ選手のソロによる1失点と好投します。

そして6回のマウンドは先頭の大谷翔平選手をファーストゴロに打ち取り、続くアンディ・パヘス選手に四球を与えたところで降板。2番手で松井裕樹投手がマウンドに上がります。

松井投手は最初にむかえたフレディ・フリーマン選手に2塁打を浴び、いきなり1死2、3塁のピンチを招きます。続くベッツ選手は申告敬遠で満塁策を取ると、ここでむかえたマックス・マンシー選手はストレートで内野フライに打ち取ります。

ただこのときマチャド選手のプレーで一時球場は騒然とします。マンシー選手が打った打球は、本塁と三塁の間に上がり、サードのマチャド選手が前進して捕球体勢を取ります。ただこの場合インフィールドフライとなるはずですが、審判の宣告も遅かったためマチャド選手は落球させます。

この突然の落球に驚いたのは、味方でした。捕手は慌てた表情をみせますが、マチャド選手は落球後に噛んでいたガムを膨らませながら球を拾うなど余裕の態度。既にインフィールドフライが宣告されたことを知ると、残念そうに不敵な笑みを浮かべます。

味方をもあざむくマチャド選手のプレーには球場も騒然とします。そんな動揺した空気が広がりましたが、松井投手には関係なし。変わらず堂々としたマウンドで最後はカイル・タッカー選手をセンターフライに打ち取りピンチを切り抜けました。