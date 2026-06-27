足つき抜群！ 乗りやすい原付二種ベスト3！

バイクを購入する際、足つきの悪いモデルを選んでしまうと、信号待ちのたびに不安を感じることもあるでしょう。

とくに街乗りやツーリングなど、幅広い用途で人気の原付二種はなるべくシート高が低く、足つきのいいモデルを選びたいものです。

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では2026年6月現在、国内4メーカーの現行ラインナップのなかで、とくに足つき性にすぐれている原付二種としてどのようなモデルが挙げられるのか、シート高の低いトップ3をご紹介します。

■ホンダ「Dio110・ベーシック」

まず第2位は2モデルあります。そのうち1モデルは、ホンダ「Dio110・ベーシック」です。

1988年に登場した「Dio（ディオ）」シリーズは、メットインを備えつつスポーティスな外観を備えたスクーターモデルです。

2011年に登場した110ccモデルは前後14インチの大径ホイールを備えたモデルで、スムーズな発進と力強い加速を実現するため、最高出力8.7PS、最大トルク9.0Nmを発揮する空冷4ストロークOHC単気筒エンジンを搭載しています。

また、ボディサイズは全長1870mm×全幅685mm×全高1100mmと比較的コンパクトに設計されており、細い路地や駐輪場でも扱いやすいサイズとされています。

シート高は760mm、車両重量は96kgと足つき性と取り回しにも優れるため、小柄な人や初心者でも安心して乗車できる設計になっているといいます。

Dio110・ベーシックの価格（以下、消費税込）はマットテクノシルバーメタリック、マットギャラクシーブラックメタリック、パールスノーフレークホワイトの全色共通で25万800円となっています。

■ホンダ「リード125」

同率で第2位は、ホンダ「リード125」です。

ホンダの「リード」シリーズは、1982年発売の初代から実用スクーターの定番として地位を築き、通勤通学や買い物の足として支持されてきました。

また、リード125には発光指針と液晶ディスプレイの大型メーターが備わっており、都市に溶け込むモダンなスタイリングが特徴とされています。

エンジン特性は124ccの水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒エンジンを搭載し、最高出力11ps、最大トルク12Nmでなめらかで力強い走りを実現するといいます。

また、機能・電子制御面ではスマートキーシステムやUSB Type-Cソケット、37Lの大容量ラゲッジボックスが備わっているほか、車両重量116kg、シート高760mmによって良好な足つき性が確保されているモデルでもあります。

なお、リード125の価格はキャンディラスターレッド、バニラホワイト、ポセイドンブラックメタリックの全色共通で35万2000円となっています。

■ヤマハ「ジョグ125」

そして第1位は、ヤマハ「ジョグ125」です。

ジョグ125は、1983年に発売された50ccモデルから続く系譜を受け継いだモデルで、スポーティーなスクーターとして愛されてきました。

外観はフラットなフロアボードやフロント給油口など、日々の使い勝手が重視されたオーソドックスなデザインにまとめられています。

また、ジョグ125には最高出力8.3ps／最大トルク9.8Nmを発揮する124cc空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒エンジンが搭載されており、これによって環境性能と力強い加速が両立しているといいます。

さらに機能・電子制御面ではスマートモータージェネレーターで静かな始動を実現しているほか、シート高735mm、車両重量は原付二種クラス最軽量の95kgと、取り回しのよさも特徴です。

なお、ジョグ125の価格はダークグレーイッシュブルーソリッドBなど全4色共通で、27万600円に設定されています。

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原付二種における足つきの良さは、信号待ちなどの停車時にライダーへ大きな安心感をもたらします。

自身の体格や用途に合った最適の一台を見つけるためにも、カタログ数値だけでなく、実際の乗車姿勢を想定して選ぶことが大切といえます。