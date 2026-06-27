＜おかしくない？＞高校生の男子が女子に奢るのが常態化…！？学校に相談してもいいかな
子どもが友達と遊びにいくのはいいとしても、お金の問題が絡むようなことがあると、親としては心配になってしまいますね。ママスタコミュニティのあるママも息子さんのことで悩んでいます。こんな投稿がありました。
『高校生の息子からお小遣いがなくなったから欲しいと言われ、おかしいなと思って問い詰めたら、最近遊んでいる何人かの女子の分も含めて、男子で割り勘にしているんだって。高校ではバイトも禁止だし、親のお金なんだけれど。これって普通なの！？ 女子の名前も聞き出したから、学校に相談していいかな』
お金を払う男子と、奢ってもらう女子
『今どきそんなことをしている女子がいるのね。もう男がお金を出せばいいという時代でもないのにね』
遊ぶときのお金は男子が支払う。そういう考えの時代もあったのでしょう。でも現在は「男だから」「女だから」という考えも薄れてきていますから、男子にお金を出させる女子の感覚にも疑問を感じてしまいます。お金を出さずにすめば女子にとってはお得感があるでしょうが、この関係性はいつまでも続かないのではないでしょうか。
『いい格好したい一部の男子が「女子はタダでいいよ、男で払うから」と言っているのもありえるかもね。女子が奢ってと言っているのは確実なの？ 慎重に行動した方がいいよ』
投稿者さんは息子さんの話だけを聞いて判断しようとしていますが、もしかしたら女子も自分で払うと言っていたのかもしれません。でも男子が女子に「奢るよ」と言って止めた可能性もありますね。女子から「奢って」と言ったのか、それとも男子が「奢る」と言ったのか。ここはハッキリさせる必要がありそうです。
学校に相談する？しない？
『学校教育の枠を超えていない？』
『学校ではなくて女子の名前がわかるなら親に言ったら？』
投稿者さんは学校に相談をしようかと悩んでいますが、今回のことはあくまで学校外での出来事。学校では対応できないかもしれません。投稿者さんは女子の名前を知っているそうですから、その子を通して親に直接連絡することもできそうです。
『学校に相談は違うという意見もあるけれど、私はいいと思う。たしかに学校外のことだけれど、中立の立場の人間は必要。親の立場だと、どうしても自分の子どもの味方をしてしまうし、奢った側も奢られた側も複数人いるようだから、揉めたときに収集がつかなくなるよ。事実確認も先生の立場からの方が正確な情報を得やすくなると思う』
学校に相談してもいいと考えるママからは、「第三者が入った方が事実が明確になりやすい」との意見もありました。親同士が話すとどうしても子どもの味方になってしまい、お互いに「相手が悪い」と考えて意見がぶつかってしまうかもしれません。そうすると、着地点が見つからずに問題が大きくなる可能性も。でも学校という中立の立場の人間が間に入れば、両者の意見を聞きながら解決に導いてくれるかもしれません。
親からのお小遣いで「人に奢る」はダメ！
『息子さんにも、自分で稼いだお金でもないのに、人に奢るなと言った方がいいね』
『息子に奢らないようにさせるのが大事じゃない？ 他人の子のためにお金をあげているわけではないし、追加ではあげられないとしっかり話した方がいいよ』
息子さんたち男子は、女子の前でいい格好をしたくて奢ったのかもしれません。高校生ともなれば、異性の前ではそうした振る舞いをしたくなることもあるでしょう。でもお金が絡むことは、今後大きなトラブルに発展する可能性もあります。今後金額が大きくなったり、回数が多くなったりすれば、息子さんの負担は増えるばかりですね。そのようなことにならないように、親からのお小遣いで「人に奢る」ことについて、話しておく必要があるでしょう。またお小遣いが足りなくなったとしても、追加で渡すことはできないこともハッキリと伝えるべきでしょう。お小遣いがなくて困るのは息子さん本人のはず。そうした状況に追い込まれてはじめて、お金の使い方や人との付き合い方について考えるようになるかもしれません。