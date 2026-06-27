6月23日、沖縄の地上戦が事実上終結しました。生き残った住民は約30万人でしたが、その大部分が「民間人収容所」へ隔離されることに。そこはまさに、戦後の「光と影」を映し出したところでした。収容所に入った人の証言から、知られざる実態に迫ります。

■米軍の艦砲射撃で、母と弟が犠牲に

1945年4月、アメリカ軍は沖縄本島に上陸。民間人を巻き込んだ熾烈（しれつ）な地上戦が始まりました。当時9歳だった神谷洋子さん（90）は、こう振り返ります。

「お母さんは艦砲（砲弾）が落ちて、亡くなって、飛ばされて」

──その瞬間を見た？

神谷さん

「そう。（母の）着物の切れ端が残っていた」

沖縄南部の防空壕で、艦砲射撃によって母と弟を亡くします。その後はひとり、戦場をさまよったといいます。

神谷さん

「（周囲の大人に）助けてくださいと言っても、聞いているかわからない。大人はみんな一生懸命、（自分の）家族を見ていた。私は誰も手を伸ばす人がいないから、ずっと逃げるしかない」

■地上戦のさなかからつくられた収容所

来る日も来る日もひとりで逃げ続け、気が付くとアメリカ軍に保護されていたといいます。そして、トラックである場所へ連れて行かれました。

神谷さん

「（保護された人は）何千人もいる。この車は南部行き、この車は中部行き…。私は怖くて何かわからなかったけど、最後に乗ったら中部に（着いた）」

そこは、大規模な民間人収容所でした。アメリカ軍は、生き残った住民を管理下に置くため、地上戦のさなかからこうした場所をつくっていたのです。

■自由に外出できず、飢えにも直面

一体、どんな場所だったのか。沖縄戦に詳しい専門家に、案内してもらいました。沖縄国際大学非常勤講師の川満彰さんは、沖縄市内の住宅街を見下ろす場所に立ち、「ここら辺一帯が、コザの収容地区だったんですよ。コザの民間人収容地区」と教えてくれました。

ここに、神谷さんが入った収容所がありました。当時1万人以上が収容されていたといいます。こうした場所は北部を中心に、12か所につくられます。生き残った住民の大部分、30万人以上がそこで暮らし始めます。

収容所といっても、実際は集落一帯を使った“地区”と言えるほどの大規模なものもありました。住民たちは自由に外に出ることも許されず、食料の配給もわずかで、飢えに直面。不衛生な環境により、感染症に苦しみます。

川満さん

「ストレートに言えば、人権がない状態ですよね。女性は米兵の性暴力の相手にさせられたり（もあった）」

■収容所の中にできた自治組織

一方、収容所の苦難の日々の中から、沖縄は復興への第一歩を踏み出します。アメリカ軍は30万人を超える住民の管理のため、収容所の中に、沖縄で戦後初の自治組織をつくりました。沖縄諮詢（しじゅん）会。会議で使われた建物が、うるま市で今も残っています。

川満さん

「自分たちが計画して、（上に）お伺いをたてるのが『諮詢』という意味。沖縄では約33万人の民間人が（収容所で）助かっている」

「（管理するために）ある程度、自由の範囲や豊かさを与えてあげないと、自分たち（アメリカ）の言うことを聞かないとわかっているんですよ」

諮詢会のメンバーは、収容所にいた行政の経験者や政財界の人たちでした。苦しい中での食料の配給、戸籍や教育の整備など、連日のように復興のための話し合いが行われ、沖縄の戦後はここから立ちあがっていくのです。

■沖縄の歴史上初めての孤児院も

収容所には、沖縄の歴史上初めての孤児院もつくられました。コザの孤児院とみられる映像も残っています。神谷さんも、ここに入りました。使われたのは戦禍を免れた民家で、今も当時の姿のまま残っています。



神谷さん

「（中には）何人どころじゃないよ。大型トラックで連れてきて。赤ちゃんから、話ができる子どもまで。泣いて泣いて、崩れていく子どももいるし。亡くなっていても誰も見ないで、踏み潰されていく子もいますよ」



コザ孤児院には大勢の子どもが、押し込められるように暮らしていました。収容人数も多く、600人ほどいたという記録もあります。

■世話を押しつけ…怖かった中学生

神谷さん

「この中で私が一番怖かったのは、中学生の男の子。私を見たらすぐに捕まえて、自分の妹や弟を（面倒見るようにと）おんぶさせられて」

親を亡くした中学生が、自分のきょうだいたちの世話を9歳の神谷さんに押しつけてきたといいます。

神谷さん

「見計らって逃げるんだけど、逃げても足が（遅くて）追いつかれて、捕まえられて、たたかれて、おんぶさせられて…。この繰り返し」



孤児院で炊事の手伝いをしていたその中学生は、きょうだいの世話を拒んだ神谷さんに食事を与えなくなったといいます。さらには、暴力を振るうこともありました。幼い体は、日に日に衰弱していきます。

■生き残った女学生が「世話係」に

そんな時、救いの手が差し伸べられます。「ひめゆり学徒隊のお姉さんだね。一緒に軍医のところに（連れて）行って」と神谷さん。戦争で看護要員として動員された、ひめゆり学徒隊。生き残った女学生たちが、孤児院で世話係をしていたのです。

その中の1人が弱っていた神谷さんに気付き、軍医の治療を受けさせてくれました。

元ひめゆり学徒隊とみられる女性が、幼い子どもたちと遊ぶ映像が残されています。学徒隊は戦争で多くの若い仲間を亡くしていました。生き残った女性たちは、「子どもたちのために」と奮闘したのです。

アメリカ軍によってつくられた孤児院は、沖縄の児童福祉の始まりとなっていきました。

■日本本土より早く…女性が選挙に参加

収容所の生活では、他にも戦後の歴史に残る出来事がありました。終戦直後の9月、各収容所で市議会議員選挙が行われたのです。アメリカ軍の意向もあり、日本本土より早く、女性の選挙への参加が実現します。

当時の自治組織の会議録には、「婦人参政権付与 賛成十一人」「全委員で女でも自覚を促した方が良かろうとのことで決定した」などとあります。



川満さんは、初の選挙に参加した女性に話を聞いていました。「『アメリカが女性を人間にしてくれた』。こういう話をしてきました。アメリカ軍政府がよかったという話ではないんですよ。あくまで限られた中で、民主主義という部分の空気が与えられた」

■かつての集落に、巨大な米軍基地が

戦後の「光と影」を映し出した収容所。終戦後、徐々にその役目を終えていきます。収容所から解放された住民は、故郷へ帰れることになりました。

しかし彼らの前に広がっていたのは、一変した沖縄の姿でした。かつての集落を埋め尽くすように、巨大な米軍基地が出現していたのです。

川満さん

「アメリカ軍はもともと沖縄に、本土決戦のための基地をつくりにやってきたんですよ。基地をつくりながら戦争をして、邪魔な住民を捕まえて、保護して収容所に入れていく」

本土での決戦に向けて基地をつくるため、邪魔な住民を隔離する。民間人収容所は、その役割も背負っていたのです。

■「戦争ほど残酷なものはない」

孤児院で必死に生き抜いた神谷さん。今では多くの子どもや孫に恵まれた生活です。戦争については、いつもこう語ります。



神谷さん

「戦争をしてはいけないよ。私のように親もいなくなるから。『戦争ほど残酷なものはない』。子どもたちもかわいそうさ」

（6月23日『news every.』より）