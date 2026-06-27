明日28日(日)以降も、梅雨前線の影響で、西日本から東日本では曇りや雨の日が多くなるでしょう。引き続き、大雨による災害に十分にご注意ください。沖縄では梅雨明けが目前に迫っています。

九州〜関東は梅雨空が続く

今日27日(土)は、2つの台風(台風7号、台風8号)の影響で大雨になった所もありました。この先の天気のポイントはやはり「雨」と「気温」です。いつ雨が降るのか?気温の傾向はどうなのか?詳しく見ていきます。





明日28日(日)は、台風7号は日本の東に進み、温帯低気圧に変わる見込みです。前線は本州付近から日本の南に南下するでしょう。九州から関東甲信にかけては、雲が広がりやすく、昼ごろにかけて雨の降る所がありそうです。強く降ることはありませんが、お出かけには折りたたみの傘があると安心です。東北や北海道は晴れる所が多くなるでしょう。29日(月)から30日(火)は、移動性の高気圧が日本列島を覆うため、広い範囲で晴れる見通しです。ただ、本州の山沿いでは午後になると所々で雨雲が発生することがあるでしょう。急な雨にご注意ください。7月1日(水)以降は、梅雨前線が西からやや北上し、本州の南岸付近に停滞しそうです。3日(金)から4日(土)ごろには前線上の低気圧が本州付近を通過するでしょう。西日本から東日本を中心に曇りや雨の日が続きそうです。前線や低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込むため大気の状態が不安定になる所もありそうです。雷雨や雨脚が強まることもありそうです。最新の気象情報を確認し、大雨が予想される地域では早め早めの備えを進めてください。最高気温は北海道から九州にかけて、26℃から28℃くらいの日が多くなるでしょう。晴れる日は30℃を超える日がある一方で、雨の降る日は25℃くらいの所もありそうです。日差しの有無によって、日ごとの気温の変化が大きい地域もありそうです。服装選びにはご注意ください。湿度は高めの日が多く、ムシムシと感じられそうです。カビが発生しやすい時期でもありますので、食品の管理にも十分にご注意ください。

沖縄はようやく梅雨明けで本格的な夏到来か

梅雨明けの平年が6月21日ごろの沖縄地方では、30日(火)ごろからは高気圧に覆われて晴れる日が多くなるでしょう。遅れていた梅雨明けの発表も迫ってきています。晴れる日は、最高気温が30℃以上になり、一気に夏本番の陽気となりそうです。最低気温も25℃以上と一日を通して暑くなる予想です。こまめに水分を補給し、屋内では適切にエアコンを使用し、熱中症への備えを万全にしてお過ごしください。



また、夏至からまだ日にちもそれほど経過していないため、日差しも強いままです。帽子や日傘、サングラスなどで直射日光から肌や目を守ってください。

新たな台風が発生?

この先、日本の南では台風の卵である熱帯低気圧が発生する予想となっています。台風まで発達するのか、どういったコースを進むかはまだ分かりません。ただ、スーパーコンピューターの予想の中には、沖縄に近づくものもあります。



昨夜から今日27日にかけても、台風7号や台風8号の影響で大雨となった所もあります。今年はここまで、平年より多く台風が発生し、台風6号は上陸もしています。これからが、台風の本格的なシーズンとなります。台風の備えも忘れずに進めておくようにしてください。