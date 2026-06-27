◆米大リーグ パドレス７―１ドジャース（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が２６日（日本時間２７日）、敵地・パドレス戦に先発し、４回０／３で８１球を投げ、３安打２三振３失点、６四死球の内容で今季５敗目を喫した。５月２３日（同２４日）の敵地・ブルワーズ戦以来の白星となる４勝目はお預けとなった。宿敵パドレスとの一戦には初登板だったが、「他の球場と変わらず投げれましたし、マウンドも違和感なく投げられた方だったと。今日は自分のミスが目立ったかなと思います」と反省を口にした。

初回は先頭の強打者タティスは追い込んでから外角低めスプリットで空振り三振。２番には四球を与えたが、続く３番メリルを併殺に打ち取り、無失点で上々の滑り出しを見せた。すると、打線はベッツに左翼ソロが飛び出し、先制に成功していた。

だが、１点リードの２回。先頭マチャドには１０球を要して四球を許すと、続くシーツにも四球。ボガーツは中直でしのいだが、続くフランスは２球で追い込んだが、直後の３球目にスライダーを完璧に捉えられ、左翼席上段に放り込まれた。逆転３ランにマウンド上ではぼう然とした表情を見せた。

４回は先頭マチャドに二塁打を浴び、２死からフランスには９８・９マイル（約１５９・２キロ）が左手首を直撃。フランスが打席上で倒れ込むと、敵地は一時騒然となり、ブーイングがわき起こった。直後のワグナーにストレート四球を与えたが、最後はドゥランを遊ゴロに打ち取った。５回は先頭タティスに二塁打を許すと、続くテイラーに四球を与えたところで降板となった。

試合後、佐々木は「今日はこれが良かったというのがなかった。ここ最近投げていて、なかった感覚。反省するしかない」と悔し顔。「毎回自分の思うように投げられるわけではないが、その中でまず捕手の要求通り投げられることが少なかった」と制球面を課題に挙げ、「作戦的なところで全部が裏目に出た」と振り返った。