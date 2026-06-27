俳優の甲本雅裕が特別な日の“おでかけ”姿を公開した。

６月２６日に６１歳の誕生日を迎えた甲本は２７日までに自身のＳＮＳを更新。インスタグラムで「ハピバ」と書き始め、「宝登山神社にお参りに」と報告した。

「『宝の山に登る』と言う名前から、金運上昇を願って参拝する人も多い 懐が豊かになることは誰しもが望むこと、でもその前に心を豊かにすることを忘れんようにせんとなぁ」と感想をつづって、鳥居の前で手を広げてポーズする元気な姿や、白い扉を開けてくぐるショットなどをアップした。

続けて「そんな事を思いながら、６０から６１の扉をくぐった」と明かし、「そこに見えた景色は６０と何も変わらん景色じゃったけど、くぐった瞬間の喜びを忘れず、生きる為に一生懸命になるんじゃなく、生きとるからこそ一生懸命に ６２の扉に向かって」と意気込んで締めた。

この投稿には「健康第一に楽しんで下さい」「とても沁（し）み入りました」「ご活躍を期待しております」「心豊かにカラダ健やかに過ごされますように」「甲本さんみたいなお洒落（しゃれ）でカッコいい６０代になれるかなー」などの声が寄せられている。