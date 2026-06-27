◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第３戦 エジプト１―１イラン（２６日、シアトル競技場）

ＦＩＦＡランク２０位のイランは２９位のエジプトに１―１で引き分け。Ｇ組３位となり、３組を残して３位チームの６番手（８番手までが決勝Ｔ進出）につけた。

序盤から試合が動いた。前半５分、相手のエースＦＷサラーが放ったシュートを防ぐも、そのこぼれ球をＭＦサベルに押し込まれて先制を許す。同１１分につかんだＰＫのチャンスを外し、嫌な雰囲気が流れる中、同１４分にＤＦレザイアンが相手ＧＫからのこぼれ球を角度のないところから押し込み、試合を振り出しに戻した。後半アディショナルタイムにはネットを揺らしたがオフサイド判定でノーゴールとなった。

イランは中東情勢の悪化から参加可否が取り沙汰される上に、ベースキャンプ地も米ツーソンの予定からサンディエゴの南に位置するメキシコのティファナに変更となった。さらに初戦でも試合前日の午後に米国入りすることを強いられると、午後８時ごろの試合終了後、メキシコに戻るように急きょ求めらた。ガレノイ監督も試合後、選手らを前に「Ｗ杯史上、最も抑圧されたチームだ」と、過酷な移動を強いる米政府の入国制限に不満を表明。大会を通じて波乱万丈だったイランは、残り３組のうち１組でもイランを下回るチームが出た場合、初の決勝Ｔ進出が決まる。

◆イラン（４大会連続７度目） ＦＩＦＡランク２０位。Ｗ杯最高成績は１次Ｌ敗退。２０２３年からアミール・ガレノエイ監督（６２）が指揮。主な選手はＦＷタレミ（オリンピアコス）、ＦＷガイエディ（アルナスル）。アジア予選は７勝２分け１杯で突破。首都テヘラン。人口約９０００万人。

◇各組３位の順位（Ｇ組第３戦終了時）

位 国名 勝点 得失差

〈１〉スウェーデン ４ ０

〈２〉エクアドル ４ ０

〈３〉ボスニアＨ ４ −１

〈４〉パラグアイ ４ −２

〈５〉セネガル ３ ＋２

〈６〉イラン ３ ０

〈７〉※クロアチア ３ −１

〈８〉韓 国 ３ −１

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〈９〉※アルジェリア ３ −２

〈１０〉スコットランド３ −３

〈１１〉ウルグアイ ２ ー１

〈１２〉※コンゴ １ −１

※は２試合のみ