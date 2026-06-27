今すぐ作れる！5分で完成「ズッキーニだけ副菜」4選

スーパーでよく見かけるようになった「ズッキーニ」。旬ということもあって低価格で、使い勝手がいいのも嬉しいですね。今回は、覚えておくとサッと作れるレシピをお届けします。

▼食欲全開！「カリカリ焼き」

輪切りにして焼いたズッキーニは香ばしさMAX。カリカリチーズとの相性もよく、パクパク食べられそう。あと一品はもちろん、お酒のアテにもぴったりです。

▼「ポン酢あえ」でさっぱりと

ズッキーニを細切りにして塩を振り、水けを絞ってポン酢であえるだけ。マヨネーズでコクをプラスして、さわやかながらもあと引くおいしさに。

▼ヤミツキ必至「うま塩ガーリック」

カリカリベーコンとシャキシャキのズッキーニのギャップがクセになる〜。粗いみじん切りにして炒めたにんにくが食欲をソソリます。冷めてもおいしいのも推しポイント。

▼食べすぎ注意「味噌マヨ漬け」

ヘタを落としてスライス＆塩振りしたズッキーニを保存袋にIN。調味料をプラスして2〜3時間おけば食べ頃に。塩昆布や味噌などのうまみがしみ込んで、味見が止まりません。





切り方や調味料を変えるだけで見た目や味わいもチェンジして、飽きずに楽しめるズッキーニ。あなたはどのアレンジが気になりましたか？ さっそくチャレンジしてみてください。（TEXT：森智子）