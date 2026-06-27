俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月21日、第24話が放送され、第6章「播磨攻略編」が完結した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第24話は「軍師官兵衛！」。有岡城に幽閉されて1年、小寺官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける荒木村重（トータス松本）と織田軍の戦は膠着状態にあったが、羽柴小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得により、村重はついに投降の意思を固める。小一郎は織田信長（小栗旬）への取り次ぎを任され、だしに官兵衛への伝言を依頼。無駄な血も流れることなく、戦が終わると思われた矢先…という展開。

村重が逃亡し、摂津・有岡城は落城。見せしめとして荒木一族は京・六条河原で処刑。だしは斬首された。

残るは東播磨・三木城。幽閉から生還した官兵衛は総攻めをやめるよう、織田信忠（小関裕太）に進言。一任された羽柴秀吉（池松壮亮）は降伏を促した。

若き当主・別所長治（下川恭平）は叔父・別所賀相（田中美央）に「最後くらいは、わしが決める」――。

長治「叔父上、息災そうじゃのう」

別所重棟（忍成修吾）「殿は、すっかりお変わりになられて」

長治「痩せこけてしもうたわ」

重棟「いえ、ご立派になられました！」

長治「羽柴殿、降伏の申し出、お受けいたす！」「ちょうど去年の今頃も、こうしてあの花を眺めておった。（涙を流し）あの時、間違いに気づいておればのう。無念じゃ」

1580年（天正8年）1月、長治は切腹。家臣を救った。

官兵衛は松寿丸（森優理斗）と再会。愛息を抱き締めた。

SNS上には「荒木村重との対比が鮮やかだった」「重棟の“ご立派になられました！”にウルっと」「今回は、だし役の山谷花純さんと別所長治役の下川恭平さんにスタオベ」などの声。話題を呼んだ。

羽柴秀吉が「三木城の戦い」で行った兵糧攻めは「三木の干殺し」と呼ばれ、餓死者が相次いだという。今作は、冒頭のシーンで秀吉の“陽動作戦”に対して「どうせ死ぬなら、腹いっぱい食うて死にたい」と惑わされる別所の兵、また降伏交渉の前のシーンで空腹からか疲弊した兵たちが描かれ、長治の「痩せこけてしもうたわ」という台詞があった。

次回は28日、第25話「変事の予兆」が放送される。

【「豊臣兄弟！」主な退場者】（主要キャラクターのうち、劇中や番組公式サイトの相関図などで、その最期や退場が描写・言及された人物）

＜第1話「二匹の猿」＞横川甚内（勝村政信）

＜第2話「願いの鐘」＞信吉（若林時英）

＜第4話「桶狭間！」＞弥右衛門（小林顕作）、城戸小左衛門（加治将樹）、今川義元（大鶴義丹）、佐久間盛重（金井浩人）

＜第6話「兄弟の絆」＞織田信勝（中沢元紀）

＜第8話「墨俣一夜城」＞直（白石聖）

＜第14話「絶体絶命！」＞朝倉勢別動隊の大将（岡野陽一）

＜第15話「姉川大合戦」＞遠藤直経（伊礼彼方）、浅井家家臣（浦上晟周）

＜第16話「覚悟の比叡山」＞森可成（水橋研二）

＜第17話「小谷落城」＞武田信玄（郄嶋政伸）、朝倉義景（鶴見辰吾）、浅井久政（榎木孝明）、浅井長政（中島歩）

＜第18話「羽柴兄弟！」＞浅野長勝（宮川一朗太）

＜第20話「本物の平蜘蛛」＞松永久秀（竹中直人）

＜第22話「播磨大誤算」＞尼子勝久（渡邉蒼）、山中幸盛（廣瀬友祐）

＜第23話「さらば半兵衛」＞竹中半兵衛（菅田将暉）

＜第24話「軍師官兵衛！」＞だし（山谷花純）、別所長治（下川恭平）