モデル・由布菜月、わが子抱っこの2ショットに反響「目元が綺世選手、口元が由布さんに似てる気がします」 夫はサッカー日本代表・上田綺世、4月に第1子誕生を報告
サッカー日本代表FW・上田綺世の妻でモデル・インフルエンサーの由布菜月が25日、自身のインスタグラムを更新。4月に誕生を発表した第1子を抱っこした、親子2ショットを披露した。
【写真】「目元が綺世選手、口元が由布さんに似てる気がします」親子2ショット披露の由布菜月 ※6枚目〜
由布は「いつかの父の日。家族で焼肉に行ってきた！いつもありがと」と感謝の言葉を添えて、わが子を愛おしそうに抱く、私服のオフショットを投稿。プライベートでの和やかな家族団らんのひとときをのぞかせた。
コメント欄には「目元が綺世選手、口元が由布さんに似てる気がします」「2人のいいとこどり」「2人とも天使」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。
【写真】「目元が綺世選手、口元が由布さんに似てる気がします」親子2ショット披露の由布菜月 ※6枚目〜
由布は「いつかの父の日。家族で焼肉に行ってきた！いつもありがと」と感謝の言葉を添えて、わが子を愛おしそうに抱く、私服のオフショットを投稿。プライベートでの和やかな家族団らんのひとときをのぞかせた。
コメント欄には「目元が綺世選手、口元が由布さんに似てる気がします」「2人のいいとこどり」「2人とも天使」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。