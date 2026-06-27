◇練習試合 山梨学院4―2佐久長聖（2026年6月27日 山梨学院グラウンド）

今秋ドラフト1位候補に挙がる山梨学院の最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）投手（3年）が27日、佐久長聖（長野）との練習試合に「1番・投手」で出場した。

打ってはトップバッターとして4打数2安打1得点、投げては先発投手として5回1/3を5安打2失点。最速146キロの直球、フォークを軸に3三振を奪った。

今春の選抜では長崎日大との初戦で甲子園初アーチを放つも、一塁守備で打者走者と接触したため左手首を骨折。実に97日ぶりの野手出場でいきなり快音を響かせた。これで今夏の山梨大会は「二刀流」でプレーできる見通しが立った。

3週連続で視察したDeNA・横山道哉スカウトは打撃について「左手首を気にすることなく思い切り振れていると思います。もちろん打者としても評価しています」と評し、146キロをマークした投球については「順調に来ていますね。3週連続で投球を見ましたが、今日が一番よかったと思います。毎年いるポテンシャルの選手ではないので高く評価しています」と語った。

◇菰田 陽生（こもだ・はるき）2008年（平20）12月21日生まれ、千葉県出身の17歳。御宿小では御宿少年野球クラブ、九十九里リトルリーグでプレーし、御宿中では千葉西リトルシニアに所属。50メートル走6秒4、遠投100メートル。3学年上の兄である上武大・朝陽外野手は来秋ドラフト候補。憧れの選手はドジャース・大谷。1メートル95、102キロ。右投げ右打ち。