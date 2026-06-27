ベルギーが今大会初勝利で首位通過！ トロサール２発、デ・ブライネは鮮烈弾、ルカクもゴール！ ニュージーランドに５−１快勝【W杯】
現地６月26日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｇ組）第３戦で、ベルギー代表がニュージーランド代表と対戦した。
立ち上がりから押し込むベルギーは11分にビッグチャンス。ファナケンのパスを受けたトロサールがワントラップから左足のシュート。しかし右のポストを叩いた。
19分にはトロサールのシュートが敵陣ボックス内にいた相手の手に当たる。一度はPKと判定されるも、オンフィールドレビューの末に取り消された。
それでも28分に先制に成功。デ・ブライネの左CKがゴール前でこぼれ、これをトロサールが右足で押し込んだ。このまま１点リードで前半を終える。
後半に入ってもゲームの主導権を握るベルギーは50分に追加点を奪取。ボックス内でデ・ブライネのパスを受けたトロサールが、素早い反転から右足でフィニッシュ。跳ね返りに自ら反応してボレーを叩き込んだ。
さらに66分、敵陣ペナルティエリア手前の左寄りでボールを受けたデ・ブライネが左足を一閃。鋭いグラウンダーのミドルをゴール右に突き刺した。
84分にはCKからジャストに強烈なボレーでネットを揺らされて１点を返されるも、その２分後にルカクがヘディングシュートを決めれば、アディショナルタイムにはサーレマーケルスが加点した。
このまま試合は５−１で終了。今大会初勝利を挙げたベルギーは首位通過を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりから押し込むベルギーは11分にビッグチャンス。ファナケンのパスを受けたトロサールがワントラップから左足のシュート。しかし右のポストを叩いた。
19分にはトロサールのシュートが敵陣ボックス内にいた相手の手に当たる。一度はPKと判定されるも、オンフィールドレビューの末に取り消された。
後半に入ってもゲームの主導権を握るベルギーは50分に追加点を奪取。ボックス内でデ・ブライネのパスを受けたトロサールが、素早い反転から右足でフィニッシュ。跳ね返りに自ら反応してボレーを叩き込んだ。
さらに66分、敵陣ペナルティエリア手前の左寄りでボールを受けたデ・ブライネが左足を一閃。鋭いグラウンダーのミドルをゴール右に突き刺した。
84分にはCKからジャストに強烈なボレーでネットを揺らされて１点を返されるも、その２分後にルカクがヘディングシュートを決めれば、アディショナルタイムにはサーレマーケルスが加点した。
このまま試合は５−１で終了。今大会初勝利を挙げたベルギーは首位通過を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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