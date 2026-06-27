◇W杯北中米大会1次リーグG組 ベルギー 5―1 ニュージーランド（2026年6月26日 カナダ・バンクーバー）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグG組の最終第3戦が26日（日本時間27日）に行われ、ベルギーがニュージーランドを5―1で破って勝ち点を5に伸ばし、同じく勝ち点5のエジプトを得失点差で上回る同組1位で2大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。

ベルギーは序盤からニュージーランドを圧倒。前半はシュートがポストに嫌われたり、PK判定がVARで覆るなど、なかなか得点に結びつかなかったが、28分にFWトロサール（アーセナル）が先制ゴール。CKのこぼれ球を押し込み、ようやく均衡を破った。

後半5分にはトロサールが、自身の打ったシュートのはね返りを叩き込んで2点目。同21分にはペナルティーエリア手前でボールを奪ったMFデブルイネ（ナポリ）が左足でゴール右隅へ決め、3点目を奪った。1点を返された同31分には、途中出場のFWルカク（ナポリ）が右クロスをヘディングで叩き込んで今大会初ゴールをマークした。

18年ロシア大会で史上最高の3位に入りながら、前回22年カタール大会はまさかの1次リーグ敗退。デブルイネ、ルカク、GKクルトワ（Rマドリード）ら「黄金世代」がピークを過ぎたと言われる中、今大会も初戦でエジプト、第2戦ではイランと引き分け、得点力不足が指摘されていた。3試合目でFIFAランキング10位の実力をようやく発揮し、決勝トーナメントへ挑む。

＜G組順位＞

(1)ベルギー 勝ち点5（1勝2分け）得点6 失点2 +4

(2)エジプト 勝ち点5（1勝2分け）得点5 失点3 +2

(3)イラン 勝ち点3（3分け）得点3 失点3 0

(4)ニュージーランド 勝ち点1（1分け2敗）得点4 失点10 -6