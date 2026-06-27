阪神は２７日、兵庫県西宮市の甲子園室内練習場で、ＯＢ会と連携した野球振興イベント「トライアルベースボール」を開催した。第１部には西宮市在住の小学１、２年生と保護者の約１２０人が参加。掛布雅之ＯＢ会長（７１）、桧山進次郎ＯＢ会副会長（５６）、デイリースポーツ評論家の糸井嘉男球団ＳＡ（４４）らＯＢ８人が野球の楽しさを伝えるべく集結した。

子どもたちは、柔らかいボールを使ったティー打撃や、ストラックアウトでの投球体験、手投げ野球を通してＯＢと交流。保護者も一緒に体験し親子で笑顔あふれる時間となった。甲子園では２年連続の開催で、今年２度目。天候を考慮して室内練習場での実施となったが、イベント終了後は甲子園のグラウンドなどに入れる特別企画も急きょ行われた。

掛布ＯＢ会長は「やっぱり楽しむことですよ。野球っておもしろいんだと感じてくれることが一番。そのためには親御さんも喜んでくれなきゃいけない」と家庭全員で野球を楽しんでもらうことが重要だと強調。桧山氏も「保護者の方々が僕らのプレーを見てくださっていた世代。こどもたちは現役の選手を応援していますが、お互いに話をして、世代をつなげていくことが大事。きょうもイベント中に親子で言い合って楽しんでいました」と共鳴した。

また、現役時代、高い守備力を武器に活躍した大和氏（３８）が初参加。神奈川で高校野球の指導にも当たっている同氏は「うまい人だけが野球をするんじゃなくて、野球を楽しんで好きでいてくれる人を増やしたい。底上げをしていかないといけないと思います」と思いを明かした。