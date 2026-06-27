「AIでアラサーになった田中美久」の画像公開 田中美久の肩あらわ、何かにもたれかかり… SNS「AIにはもっともっと学習させなければ」
元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）が27日までに、自身のXを更新。AIで作った“アラサーの田中美久”の画像を公開し、反響が寄せられている。
【写真】肩あらわ、何かにもたれかかり…「AIでアラサーになった田中美久」
田中は「AIでアラサーになった田中美久で画像任せたらこれになった」と投稿。写真ではAIで生成した“アラサー”の自身の画像を公開した。
肩があらわになり、何かにもたれかかっている様子で視線を向けており、コメント欄には「あんまり変わらん」「変わらず美しいじゃん」といった声のほか「やっぱAIにはもっともっと学習させなければならんやな」という意見もあった。
【写真】肩あらわ、何かにもたれかかり…「AIでアラサーになった田中美久」
田中は「AIでアラサーになった田中美久で画像任せたらこれになった」と投稿。写真ではAIで生成した“アラサー”の自身の画像を公開した。
肩があらわになり、何かにもたれかかっている様子で視線を向けており、コメント欄には「あんまり変わらん」「変わらず美しいじゃん」といった声のほか「やっぱAIにはもっともっと学習させなければならんやな」という意見もあった。