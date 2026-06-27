歌手の和田アキ子（76）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。FIFAワールドカップ（W杯）日本−スウェーデンのスウェーデン戦でアジア人初の5大会連続出場を果たしたDF長友佑都（39＝FC東京）について言及した。

“にわかファン”を自称し、毎週のようにサッカー日本代表について熱弁を振るっている和田。この日も、3大会連続で決勝トーナメント進出を決めた日本代表を称賛した。

そんな中、「先制点取るってことがまずうれしいし。サッカーの1点って大きいじゃない？」と和田。「あれ長友さんの力やと思うねん」と私見を述べた。

「やっぱり私は長友さんが選ばれたのは経験豊富なのと、年も一番上で、選手として言えることはいっぱいあって。この間の試合の時も“バタバタしちゃダメだよ”って言ったらしいよ。やっぱり現役っていうか、日本で初めてじゃない？だから、ああいうただ年とった人が行くんじゃなくて。変な言い方だけど、森保監督の優しさもあると思う」と持論を展開した。

「だって、長友さんって言った時に本田（圭佑）さん。本田君が“ええー！？”とか言ってたもんね。プレーした時も“ああー、そいでええねん、そいでええねん、そいでええねん、あ、間違ってるけど、そいでええねん”みたいな。やっぱりそれによって安心感か、団結感か、なんか出たと思うねん」と主張した。

リスナーからも長友についてのメッセージが寄せられ、「やっぱり、出る価値があったから監督が（選んだ）。やっぱり選手も監督が出してくれなきゃ出れないから。だから、長友さんも意気に感じたし、やれるだけのことはやろうと思われたんちゃう？分かりませんけど」と話した。